Il settore alberghiero italiano continua a brillare, attirando un volume di investimenti senza precedenti. Secondo il report “Hospitality H1 2025” curato da Research & Data Intelligence di Patrigest, società del Gruppo Gabetti, nei primi sei mesi dell’anno sono stati investiti in Italia circa 1,25 miliardi di euro, con una crescita notevole del 63% rispetto all’anno precedente. Si tratta della seconda migliore performance per un primo semestre dopo il record del 2019.

Protagonista il lusso: hotel a 5 stelle in cima alle preferenze

La ricerca fotografa un comparto in profonda trasformazione, guidato dalla domanda di strutture di alta fascia e da nuovi flussi turistici. L’Italia si conferma meta ambita, con un’offerta sempre più diversificata e una forte attrattività per gli investimenti alberghieri. Il 54% dei turisti oggi sceglie hotel a 4 e 5 stelle , e questo trend si riflette direttamente sul fronte degli investimenti: gli hotel di lusso a 5 stelle hanno rappresentato oltre la metà (il 54%) del volume transato, seguiti dai 4 stelle con il 38%.

Un fenomeno che, come dichiarato da Luca Dondi dall’Orologio, nella foto, amministratore delegato di Patrigest/Gruppo Gabetti, rappresenta un’opportunità strategica di riposizionamento per le molte strutture di fascia media ancora presenti sul mercato.

Crescita diffusa, con un Nord in testa

Gli investimenti si sono concentrati prevalentemente nel Nord Italia (55%), seguito dal Centro (23%) e dal Mezzogiorno (22%). A livello provinciale, le aree più dinamiche si confermano Como (20% del volume totale), Venezia (17%), Napoli (15%) e Milano (12%). In particolare, le sponde del Lago di Como sono oggi considerate tra le location più ambite dagli investitori.

Tra i deal più rilevanti del semestre, spiccano la vendita del lussuoso hotel Cesar Augustus ad Anacapri (160 milioni di euro) e del JW Marriot di Venezia (140 milioni di euro).

Lo sguardo al futuro e i nuovi trend

Le previsioni delineate da Patrigest sono ottimistiche: si attende una crescita costante degli investimenti nel triennio 2025-2027. L’Italia, quinta a livello mondiale per numero di arrivi , sta diventando una destinazione sempre più di fascia alta, come dimostra il fatto che il 54% dei turisti sceglie hotel a 4 o 5 stelle. Questo scenario di espansione è sostenuto anche da condizioni economiche favorevoli e dalla percezione di minore rischiosità del nostro Paese, con lo spread tra BTP e Bund tornato sotto i 100 punti base. Oltre alle tradizionali “primary location” come Roma e Milano, l’interesse degli investitori si sta spostando verso mete emergenti o “nuovamente emergenti” come il Lago di Como, la Sardegna, il Lago Maggiore e le Dolomiti. Si conferma inoltre il ruolo centrale del comparto extra-alberghiero, che, pur essendo in fase di razionalizzazione dopo l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) , vede gli alloggi gestiti in forma imprenditoriale rappresentare il 68% dell’offerta e mostrare una crescita del 120% negli ultimi dieci anni.