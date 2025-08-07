Il Gruppo Poste Italiane (nella foto il direttore generale, Giuseppe Lasco) ha annunciato risultati finanziari semestrali da record, superando ogni previsione e confermando un percorso di crescita solida. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, approvata dal Consiglio di Amministrazione, rivela un quadro economico di grande successo, che ha spinto il management a rivedere al rialzo gli obiettivi per la fine dell’anno. Un successo che si riflette anche sulle performance del titolo in Borsa, a beneficio degli azionisti.

Numeri da primato per il primo semestre

I dati parlano chiaro: Poste Italiane ha registrato ricavi pari a 6,5 miliardi di euro, con una crescita del 4,8% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativi sono l’EBIT adjusted, che si è attestato a 1,66 miliardi di euro (+11,5% anno su anno), e l’utile netto consolidato, salito a 1,17 miliardi di euro (+14%). Questi risultati, senza precedenti per un primo semestre, sono stati trainati in particolare dalla forte performance del margine d’interesse e dalla crescita dei settori pacchi e assicurativo.

“Le positive performance finanziarie registrate nei primi sei mesi dell’anno,” si legge nel comunicato, “hanno portato il management a rivedere, già nel mese di luglio, al rialzo la guidance di Piano dell’EBIT adjusted e dell’Utile netto di fine anno, rispettivamente a 3,2 e 2,2 miliardi di euro.”

Questa revisione testimonia la fiducia del management nella capacità del Gruppo di continuare a generare valore in un contesto economico globale che, nonostante alcune incertezze, vede una ripresa dei consumi in Italia.

Progetti strategici: Il Futuro è già in Cantiere

Il successo finanziario non è frutto del caso, ma dell’attuazione del Piano Strategico 2024-2028 “The Connecting Platform”. La strategia si articola su due direttrici principali: l’ottimizzazione del servizio clienti in ottica omnicanale e la trasformazione logistica.

Il progetto “Polis” avanza a ritmi serrati , con quasi 4.000 Uffici Postali già trasformati in hub digitali per i servizi della Pubblica Amministrazione in piccoli comuni.

, con quasi 4.000 Uffici Postali già trasformati in hub digitali per i servizi della Pubblica Amministrazione in piccoli comuni. Per la logistica, il Gruppo ha costituito Patrimonio Italia Logistica – SICAF S.p.A. , una società dedicata a modernizzare le infrastrutture, rendendole più efficienti e sostenibili.

, una società dedicata a modernizzare le infrastrutture, rendendole più efficienti e sostenibili. Sul fronte digitale, la migrazione delle app verso una singola applicazione unificata è quasi completa, con l’obiettivo di centralizzare l’esperienza del cliente e sfruttare al meglio l’Intelligenza Artificiale per personalizzare i servizi.

Un titolo che premia gli investitori

La forte performance economica ha avuto un impatto diretto sul mercato. Il valore del titolo Poste Italiane è cresciuto del 32,70% nel primo semestre del 2025, superando più volte i 18 euro e toccando un nuovo record a quasi 19 euro. Dalla quotazione del 2015, il titolo ha garantito agli azionisti un Total Shareholder Return (TSR) del 380,28%, superando ampiamente l’andamento del principale indice di Borsa, il FTSE MIB. La politica dei dividendi è stata ulteriormente rafforzata, con l’aumento del payout ratio al 70%.