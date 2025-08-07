In un mercato della moda sempre più competitivo, il marchio Pinko (nella foto, l’a.d. Laura Manelli) ha presentato i risultati del primo semestre 2025, delineando un quadro complesso ma non privo di segnali incoraggianti. Nonostante un calo dei ricavi, l’azienda ha mostrato una netta inversione di tendenza sulla redditività, confermando che il suo piano di riorganizzazione sta dando i frutti sperati.

I numeri che segnano la svolta

Il report finanziario mostra ricavi in flessione del 6%, attestatisi a 116,8 milioni di euro. Un dato che, come precisa la società, è “in linea con il mercato” e riflette un processo di razionalizzazione della rete distributiva. La vera notizia, tuttavia, arriva dal fronte della redditività. L’Ebitda (il margine operativo lordo) ha segnato un’inversione di marcia decisiva, passando da un passivo di 7,79 milioni di euro nel 2024 a un attivo di 6,9 milioni di euro. Anche il risultato operativo si è chiuso in positivo per circa 7 milioni di euro. A testimoniare la solidità ritrovata, c’è anche un miglioramento della posizione finanziaria netta, che è diminuita di 20 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

La strategia dietro il successo

Dietro questi risultati, come spiega l’azienda, c’è un profondo lavoro di “trasformazione” e di riallineamento strategico. A commentare la performance è il presidente di Pinko, Pietro Negra, che riconosce il merito del nuovo corso: “I risultati positivi del primo semestre sono il frutto tangibile del nostro progetto di trasformazione reso possibile anche grazie alla visione di Laura Manelli in qualita’ di nuova amministratrice delegata. Insieme, abbiamo ricostruito le fondamenta del nostro modello operativo e riallineato le priorita’ strategiche verso una rinnovata fase di crescita”. Un percorso che, aggiunge Negra, ha previsto “azioni di efficientamento e ottimizzazione dei costi”.

Il marchio ha inoltre consolidato le sue iniziative a tutela dei consumatori e del valore del prodotto, con il rafforzamento delle misure a protezione della sua iconica Love Bag. La borsa, dotata di tag NFC per l’autenticazione, ha generato nel 2024 ben 370mila interazioni, confermando l’importanza dell’innovazione e della sicurezza per la clientela del brand.