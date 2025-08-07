A poco più di un anno dal suo avvio, la possibilità di richiedere il passaporto direttamente negli uffici postali si è imposta come una delle novità più efficaci nel panorama dei servizi pubblici italiani. L’iniziativa, cuore pulsante del Progetto Polis di Poste Italiane, ha già tagliato un traguardo significativo, dimostrando di essere una soluzione pratica ed efficiente soprattutto per chi vive lontano dai grandi centri urbani.

Un boom nei piccoli comuni

I numeri confermano l’impatto positivo del servizio: sono 90.000 i passaporti già emessi e la richiesta è in costante aumento. L’iniziativa ha un successo particolare nei comuni con meno di 15.000 abitanti, dove il bisogno di un accesso più semplice ai servizi è più sentito. Ben oltre 63.000 documenti rilasciati provengono infatti da questi piccoli centri, a dimostrazione di quanto la vicinanza dell’ufficio postale sia un fattore determinante.

A guidare la classifica delle città con il maggior numero di richieste troviamo Verona (12.000 documenti), Bologna (10.300), Vicenza (8.400) e Monza (6.400). Ma anche grandi città come Roma e Milano, dove il servizio è stato attivato più di recente, mostrano una crescita costante. Il servizio si è rivelato conveniente anche per le modalità di ricezione: il 68% degli utenti ha scelto la spedizione a domicilio, un dato che sottolinea l’apprezzamento per una soluzione comoda e sicura.

Verso una copertura nazionale

Attualmente, il servizio è operativo in 2.300 comuni e si prevede una massiccia espansione. Entro marzo 2026, l’obiettivo è estendere l’attivazione a un totale di 6.900 comuni, riducendo significativamente la necessità di recarsi in questura. Il servizio è in continua evoluzione, con nuovi centri che si aggiungeranno presto alla lista: dal 22 settembre, infatti, sarà operativo anche a Brescia, Livorno, Trapani, Vercelli e Novara.

La forte domanda in alcune aree, come Vicenza, Monza e Bergamo, ha reso necessario un confronto con le questure per ottimizzare la gestione delle richieste. Un ulteriore dialogo con il Ministero dell’Interno è in programma per l’autunno, con l’obiettivo di perfezionare un servizio che si sta rivelando cruciale per la modernizzazione della pubblica amministrazione e per garantire un accesso più equo ai servizi.