Mediolanum ha chiuso luglio con una raccolta complessiva pari a 1,46 miliardi di euro, di cui 871 milioni relativi al risparmio gestito.

L’amministratore delegato Massimo Doris ha commentato:

“Con il mese di luglio consolidiamo un periodo molto positivo per i nostri risultati commerciali, aggiungendo un altro miliardo alla raccolta totale che supera così i 7 miliardi di euro in 7 mesi, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024.”

Secondo Doris, il dato più rilevante è quello della raccolta gestita, che con 871 milioni raccolti nel solo mese si distingue per quantità e qualità, grazie all’interesse crescente dei clienti verso le soluzioni di investimento proposte da Mediolanum.

Massimo Doris ha aggiunto:

“Questo risultato ci permette di superare i 5,4 miliardi di euro, con una crescita del 32% rispetto al 2024. Inoltre, con 123 mila nuove acquisizioni in questi sette mesi, il nostro portafoglio clienti continua a espandersi con un ritmo sostenuto, segno che il nostro modello di business unico e solido continua ad attrarre nuovi clienti.”

Infine, l’amministratore delegato ha sottolineato come la solidità del gruppo sia stata ulteriormente confermata dai risultati positivi ottenuti nel “2025 Eu-Wide Stress Test” condotto dalla Banca Centrale Europea e dall’Autorità bancaria europea, un motivo di orgoglio per l’intero team di Banca Mediolanum.