Trieste ha celebrato un riconoscimento di grande prestigio nel mondo della finanza e del management. Philippe Donnet, CEO di Generali, ha ricevuto il Diploma MBA Honoris Causa dalla MIB Trieste School of Management. La cerimonia, tenutasi nel suggestivo Palazzo Ferdinandeo, ha riportato in auge una tradizione interrotta nel 2019, premiando un leader che incarna un modello di successo non solo economico, ma anche etico e sociale.

Un leader tra risultati e sostenibilità

Le motivazioni del riconoscimento, illustrate da Francesco Venier, Direttore Executive MBA della Scuola, mettono in luce una leadership poliedrica. A Donnet è stata attribuita la capacità di aver rafforzato in modo significativo la posizione di Generali nel mercato, ma soprattutto di aver integrato i criteri ESG (Environmental, Social, and Governance) e la sostenibilità al centro della strategia aziendale.

Sotto la sua guida, Generali ha accelerato il processo di trasformazione digitale e ha promosso iniziative di grande impatto, come la fondazione The Human Safety Net, che supporta persone in condizioni di vulnerabilità in 26 Paesi. Non sono mancati gli investimenti nel recupero di importanti beni culturali a Venezia e Trieste, a testimonianza di un impegno che va oltre il profitto.

Nel corso della sua carriera, iniziata dopo la laurea in Ingegneria all’École Polytechnique di Parigi, Donnet ha condotto l’azienda attraverso il successo di ben tre piani strategici. I numeri parlano chiaro: un rendimento totale per gli azionisti del 342%, il più alto nel settore assicurativo europeo, e un aumento del dividendo per azione di circa l’80%. Non a caso, è stato nominato “Best CEO” del settore assicurativo in Europa per quattro anni consecutivi.

La visione di leadership: squadra, fiducia e futuro

Nella sua Lectio Magistralis, Donnet ha condiviso i pilastri della sua filosofia manageriale. Per lui, un leader non può avere successo da solo. Ha paragonato l’esperienza del lavoro di squadra a quella del rugby, sport che gli ha insegnato l’importanza di circondarsi di persone capaci e di creare un ambiente in cui tutti possano esprimersi al meglio, stimolando l’intelligenza collettiva.

Ha inoltre ribadito la fondamentale importanza della responsabilità sociale delle imprese. “Le grandi imprese private devono collaborare con istituzioni e accademia per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e le tensioni geopolitiche,” ha dichiarato, sottolineando il ruolo attivo che il mondo aziendale deve avere per affrontare le complesse problematiche del nostro tempo.