Un ponte ideale tra Europa e Sud America è stato siglato nel cielo dell’aviazione civile. In una recente visita istituzionale in Brasile, una delegazione dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) guidata dal Presidente Pierluigi Di Palma, nella foto, ha incontrato il management dell’aviazione civile brasiliana. L’incontro, culminato nella firma di un Memorandum d’Intesa, apre la strada a una cooperazione strategica per lo sviluppo di una mobilità aerea innovativa e sostenibile.

Una sinergia strategica per la mobilità del futuro

Il Memorandum of Understanding è stato firmato il 6 agosto dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Director-President di Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) Adriano Miranda, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese. Il protocollo d’intesa mira a rafforzare la sinergia tra le due autorità attraverso la promozione di programmi di formazione in ambito aeronautico, l’adozione di standard condivisi in materia di safety, security e aeronavigabilità, e l’allineamento regolatorio per la Mobilità Aerea Avanzata. Un’attenzione particolare è stata riservata all’implementazione dei vertiporti, infrastrutture chiave per la mobilità del futuro.

Il valore della cooperazione internazionale

Il Presidente Di Palma ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, che getta le basi per un percorso di crescita condiviso. “Ringrazio ANAC per l’importante sinergia con Enac, rafforzata dai proficui incontri di questa settimana, e sigillata con un documento che dà concretezza a un comune percorso di crescita”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Questo protocollo tecnico definisce una linea di coordinamento strategico tra le nostre Autorità che, attraverso la condivisione di know-how e l’armonizzazione regolatoria, contribuirà allo sviluppo della mobilità aerea del futuro, sempre più sicura, innovativa e sostenibile, in un’imprescindibile prospettiva di cooperazione internazionale”.

A seguito della firma, le due delegazioni hanno partecipato a una riunione sulle concessioni aeroportuali e il Presidente Di Palma ha visitato l’Aeroporto internazionale di Brasilia, incontrando il CEO della società di gestione Inframerica, Jorge Arruda.