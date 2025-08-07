Marco Galateo, vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore per Fratelli d’Italia, ha attirato l’attenzione non solo per le sue posizioni politiche, ma anche per un significativo cambiamento nel suo aspetto fisico.

Negli ultimi mesi, infatti, le sue dichiarazioni hanno spesso suscitato dibattiti: dalla contestazione sull’esposizione della bandiera arcobaleno alle polemiche riguardanti alcuni membri del suo partito, coinvolti in controversi riferimenti storici ed espressioni critiche sulla situazione di Gaza.

Tuttavia, ciò che oggi colpisce maggiormente è il suo cambiamento fisico. Circa un anno e mezzo fa, Galateo pesava 117 chili; adesso è sceso a 85 chilogrammi, un risultato che attribuisce prima di tutto a motivi di salute e non di vanità.

Ha dichiarato infatti che se la sua esperienza può stimolare maggiore attenzione verso il benessere e uno stile di vita più sano, allora sarà un effetto positivo.

Il ruolo del ministro Lollobrigida nella sua trasformazione

Interpellato su una possibile spinta da parte del ministro Francesco Lollobrigida nel mettersi a dieta, Galateo ha spiegato che già il suo medico di base gli aveva consigliato da tempo di perdere peso.

Marco Galateo ha raccontato:

“Poco prima di compiere 45 anni, ho preso coscienza dei rischi che stavo correndo. Il giorno in cui sono stato eletto vicepresidente della Provincia, la bilancia segnava 117 chili. Nei giorni precedenti avevo incontrato il ministro Lollobrigida, che mi aveva fatto notare l’importanza di rimettermi in forma perché, come politico, un sovrappeso dava un’immagine poco dinamica.”

Da quel momento ha iniziato un percorso che lo ha portato a perdere 10 chili nei primi sei mesi e altri 20 nei successivi, raggiungendo così gli attuali 85 chili.

Un nuovo stile di vita con qualche dettaglio di stile

Galateo ha scherzato sul fatto di indossare una giacca di pelle che, secondo alcuni, ricorda quella di Matteo Renzi. La usa più per un gusto personale che per altro, mentre il ministro continua a spingerlo a sviluppare la massa muscolare, rivestendo quasi il ruolo di un allenatore personale.

Questa trasformazione, però, va oltre l’aspetto estetico ed è un segnale di impegno verso la salute, un tema cruciale in una società sempre più attenta allo stile di vita e al benessere personale, specialmente per chi ricopre ruoli pubblici di rilievo.

Un cambiamento radicale nelle abitudini alimentari è stato necessario. Lui racconta: «Con molta determinazione ho eliminato grassi, zuccheri e pane, iniziando a consumare la pasta solo una volta alla settimana, concedendomi comunque qualche piccolo sfogo. Ho introdotto lo yogurt greco e aumentato considerevolmente il consumo di verdure come fagiolini e zucchine. Oltre al mio medico curante, ringrazio Anna Scarafoni e Matteo Bonvicini, entrambi farmacisti e colleghi di partito. Su suggerimento del dottore, ho deciso di non utilizzare formule medicali, anche perché sono ipocondriaco e preferisco evitare questo tipo di approcci».

Gli è stato chiesto se si è imposto delle regole per mantenere questo nuovo stile di vita. Risponde: «La regola principale che seguo è di non cenare dopo le otto di sera. Poiché sono spesso invitato a eventi, capita che almeno tre volte a settimana la cena venga saltata. Contrariamente al cliché secondo cui i politici ingrassano perché consumano cibo pregiato, spesso si mangia ciò che richiede meno tempo. Ormai mi conoscono anche quando sono ospite agli eventi: bevo solo acqua e salto il buffet. I miei colleghi di partito a volte mi prendono in giro chiamandomi prima delle 19 per chiedermi se sto cenando».

Riguardo alla sua routine quotidiana, spiega: «A casa faccio colazione con una tazza di yogurt greco magro, un cucchiaino di miele e molti mirtilli, perché hanno un basso contenuto di zuccheri. Oppure preparo uova strapazzate o sode, specialmente se la sera precedente ho saltato la cena. A pranzo, generalmente in ufficio, prendo un pasto pronto da riscaldare al microonde, solitamente pollo, pesce, patate e verdure. Così riesco a mangiare in mezz’ora porzioni calibrate».

Gli è stato chiesto a cosa ha rinunciato con più difficoltà. «Ora che sono nella fase di mantenimento ho reintrodotto quasi tutto. Prima consumavo enormi quantità di pasta, mentre oggi la mangio una o due volte a settimana. Inoltre, dovevo rinunciare a molti salumi: non me ne rendevo conto, ma spesso affettavo senza nemmeno contare».

Per chi, in qualità di assessore, ha promosso lo speck altoatesino nel mondo, si presuppone fosse un cambiamento impegnativo. Lui precisa: «In realtà, pochi sanno che lo speck è dopo la bresaola l’affettato meno grasso che esista, con una percentuale inferiore a molti prosciutti. È particolarmente indicato per gli sportivi».

Parlando del ministro Lollobrigida, evidenzia i progressi fatti: «Già a settembre durante il G7 mi disse che stavo migliorando. Ci siamo incontrati di nuovo a New York a fine giugno durante il Summer Fancy Food insieme a Matteo Zoppas, presidente di ICE, anche lui dimagrito molto. Mi ha consigliato di iniziare a costruire massa muscolare per non apparire troppo esile. Il ministro è un po’ il mio personal trainer mentale» (ride). «Scherzi a parte, per percorsi simili è essenziale affidarsi sempre a professionisti: in un anno e mezzo ho effettuato tre esami del sangue per verificare che tutto andasse bene. Ora siamo tutti soddisfatti, anche la mia sarta che ha dovuto rifare tutto il guardaroba».

Riguardo all’attività fisica, dichiara: «Mi sono iscritto in palestra, ma tra telefonate, appuntamenti e visite è difficile trovare tempo. Tuttavia, mi sono impegnato a camminare di più. Molti pensano che correre sia la soluzione per dimagrire, ma in realtà sono le attività a bassa intensità cardiovascolare che favoriscono la perdita di peso. Camminare in salita per lunghi tratti aiuta a bruciare i grassi di riserva. Paradossalmente è meglio fare le scale a piedi piuttosto che correre, specialmente considerando che con il mio peso correre avrebbe un impatto negativo su ginocchia e caviglie».

Infine, viene menzionata una possibile sfida sportiva con il governatore Arno Kompatscher. «Gli ho detto che prima della fine della legislatura voglio almeno competere con lui. Certo, lui è un atleta e ogni tanto scherziamo anche in giunta. Tutti mi chiedono come sto: voglio togliere ogni dubbio, sto benissimo, toccando ferro. Poi mi domandano se è stato facile: no, non lo è stato, servono costanza, metodo e concentrazione mentale. È anche un modo per focalizzarmi di più sul lavoro».

Ci sono benefici sia mentali sia fisici nell’essere più precisi e reattivi.

Ti concedi qualche strappo ogni tanto?

Ogni tanto mi concedo qualsiasi cosa, l’importante è non trasformare questo in un’abitudine quotidiana. Quando faccio uno sgarro, voglio realmente godermelo: se scelgo una pizza o un gelato, desidero che siano di qualità. A proposito, poco prima dell’estate, ho soddisfatto un piccolo capriccio vanitoso: ho acquistato una giacca di pelle, cosa che non facevo dai tempi in cui avevo vent’anni. I compagni del mio partito mi dicono che con quella giacca non mi riconoscono più, e che lo stile ricorda un po’ quello di Matteo Renzi, ma non me ne preoccupo.