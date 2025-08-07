Il mondo della finanza si muove per sostenere l’industria italiana. È in quest’ottica che si inserisce l’operazione finanziaria da 255 milioni di euro a favore di Bitron, multinazionale familiare specializzata in sistemi meccatronici. Protagonista del deal è Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina), che, attraverso la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel supportare le eccellenze industriali del Paese.

I dettagli dell’operazione: un doppio binario per un futuro solido

L’accordo si articola in due distinti passaggi. Il primo è un prestito di tipo “Schuldschein” del valore di 105 milioni di euro, con scadenze a tre e a cinque anni, organizzato e erogato da un pool di banche. A questo si aggiunge un secondo finanziamento di 150 milioni di euro, con durata quinquennale, messo a disposizione da un club deal ristretto. La finalità è duplice: sostenere i piani di investimento e sviluppo di Bitron, ma anche offrire alla società una maggiore pluralità di fonti di capitale e allungare la durata media del debito, migliorando le condizioni economiche complessive.

Il ruolo di Intesa Sanpaolo: un partner per l’innovazione

Nell’ambito di questa complessa operazione, la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo ha svolto un ruolo di primo piano, agendo come co-arranger per il prestito Schuldschein e come Global Coordinator/MLA & Bookrunner per il secondo finanziamento. La mossa conferma la strategia della banca, orientata a supportare attivamente le realtà industriali del Paese con soluzioni finanziarie mirate e innovative. Si tratta di un segnale di fiducia verso Bitron e un riconoscimento del suo ruolo nel mercato globale dei sistemi meccatronici.

L’operazione non solo rafforza la struttura finanziaria di una delle più importanti multinazionali italiane, ma dimostra anche come la collaborazione tra finanza e industria sia fondamentale per affrontare le sfide del mercato e garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo.