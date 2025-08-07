In un mondo dove l’economia globale naviga a vista tra conflitti e dazi, Interpump Group S.p.A. (nella foto, il Presidente Dott. Fulvio Montipò) non fa eccezione, affrontando un primo semestre 2025 fatto di contrasti. I numeri della relazione finanziaria, appena pubblicati, raccontano una storia di luci e ombre: da un lato, un calo dei ricavi e dell’utile netto, dall’altro una solidità finanziaria innegabile e la brillante performance di un settore che compensa le difficoltà dell’altro. È il ritratto di un’azienda che, pur sentendo il peso delle turbolenze internazionali, mostra una grande capacità di reazione e un’ottima gestione interna.

I numeri del semestre: una sfida tra crescita e contrazione

Il primo semestre 2025 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 1.076,9 milioni di euro, in calo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Come sottolineato nel commento degli amministratori, il contesto macroeconomico è stato particolarmente ostile, segnato da “perdurante instabilità” e “incertezze legate ai dazi commerciali”.

Nonostante la flessione del fatturato, la redditività ha retto l’impatto. L’EBITDA si è attestato a 249,5 milioni di euro, con un’incidenza del 23,2% sui ricavi, sostanzialmente in linea con il 23,0% dell’anno precedente. L’utile netto del periodo ha invece subito una contrazione più decisa, scendendo a 117,3 milioni di euro, con un decremento del 9,8%.

Due anime per una stessa azienda: il successo del settore Acqua

A trainare la performance del Gruppo in questi mesi difficili è stato il settore Acqua, che ha registrato una crescita dei ricavi del 17,6%. Un risultato che ha parzialmente compensato la frenata del settore Olio, i cui ricavi sono diminuiti del 9,8%. Questa diversificazione si conferma una strategia vincente, capace di ammortizzare gli shock esterni e garantire una stabilità complessiva.

Dal punto di vista finanziario, la società ha dimostrato una notevole capacità di gestire la situazione. La posizione finanziaria netta (PFN) è migliorata in modo significativo, passando da 516,8 milioni di euro del 30 giugno 2024 a 396,9 milioni di euro. Il Gruppo ha inoltre proseguito la sua politica di investimenti e ha introdotto contromisure per far fronte all’aumento dei dazi, specificando che la sua esposizione verso l’area Nord America è contenuta grazie alla presenza di importanti unità produttive locali.