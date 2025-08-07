Per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato un piano per rendere i cantieri più efficienti. A differenza di altre edizioni internazionali, l’Italia ha scelto di completare una parte delle opere dopo i Giochi. Questo per evitare cantieri aperti durante le competizioni e per assicurare un’eredità solida, funzionale e duratura.

Infrastrutture e sviluppo del territorio

Questa scelta, definita dal MIT come “concreta e strategica”, mira a lasciare ai territori infrastrutture realmente utili e a proseguire i lavori anche dopo la fine dell’evento sportivo. Molti interventi, specialmente sulla viabilità, inizieranno nella primavera-estate del 2026. Verranno sfruttate procedure accelerate e tecnologie innovative, capitalizzando sul lavoro già svolto da SIMICO nella realizzazione delle opere sportive.

L’effetto traino delle Olimpiadi è già tangibile: si moltiplicano i cantieri privati nei centri turistici come Cortina. Parallelamente, gli investimenti pubblici stanno trasformando la mobilità alpina e la qualità urbana. Questo dimostra l’impegno del Ministero nel finanziare, realizzare e sbloccare opere e cantieri per il futuro del Paese , come testimoniato dall’approvazione definitiva del progetto del Ponte sullo Stretto.