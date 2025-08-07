La storica carta stampata incontra il futuro digitale: RCS MediaGroup, sotto la guida di Urbano Cairo, nella foto, svela un bilancio semestrale che sfida ogni logica del mercato, dimostrando che si può crescere anche quando i ricavi scendono.

I numeri del semestre

I ricavi consolidati del primo semestre 2025 si sono attestati a 426,2 milioni di euro, un lieve calo rispetto ai 434,1 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Tuttavia, il dato più significativo riguarda la redditività: l’EBITDA è cresciuto a 80,4 milioni di euro (era 77,7 milioni nel primo semestre 2024), l’EBIT ha raggiunto i 54,2 milioni (contro 51,1 milioni) e l’utile netto consolidato si è attestato a 35 milioni di euro, in aumento rispetto ai 33,9 milioni dell’anno precedente.

Questa performance positiva è stata sostenuta dalla continua evoluzione digitale del Gruppo. I ricavi digitali rappresentano ora il 24,5% del totale, un indicatore della riuscita transizione verso nuovi modelli di business. Al 30 giugno 2025, le testate del Gruppo potevano contare su una base di oltre 1,2 milioni di abbonamenti digitali attivi.

Solidità finanziaria e un occhio al futuro

La gestione finanziaria del Gruppo si conferma robusta. La posizione finanziaria netta è passata da 7,8 milioni di euro a fine 2024 a 1,4 milioni di euro positiva al 30 giugno 2025, nonostante la distribuzione di dividendi per 36,2 milioni di euro. Questo risultato è il frutto di una positiva generazione di cassa da parte della gestione ordinaria.

Il Gruppo RCS, con le sue testate di punta come il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo e Marca, continua a rappresentare un punto di riferimento nell’editoria, sia in Italia che in Spagna. L’impegno nel digitale, la capacità di generare utili in un contesto complesso e la solidità finanziaria mostrano un’azienda che, pur affrontando le sfide del mercato, ha saputo trovare la giusta strategia per crescere e consolidare la sua posizione.