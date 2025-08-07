Poggio Imperiale celebra il talento e il legame con il proprio territorio. Il Comune, in una nota ufficiale, ha annunciato il nome del vincitore della seconda edizione del premio “Principe Placido Imperiale”: si tratta del giornalista Michele Focarete. La cerimonia di premiazione si terrà in Piazza Imperiale il prossimo 10 agosto alle 21.30.

Un Premio che onora le radici

Istituito con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le figure che hanno saputo distinguersi a livello nazionale, mantenendo un forte legame con le proprie origini, il premio intende celebrare personalità che, attraverso episodi meritori e contributi significativi, hanno elevato il nome della comunità. L’iniziativa si ispira alla figura di Placido Imperiale che, nel 1759, fondò il paese e fu un esempio di “Principe Illuminato” per la sua visione e le sue azioni rivolte al miglioramento della vita dei suoi concittadini.

Il giornalista e il suo legame con Poggio Imperiale

L’amministrazione comunale ha motivato la scelta di Focarete sottolineando il suo “percorso professionale che ha saputo distinguersi a livello nazionale” e la sua capacità di mantenere “saldo il legame con le radici della nostra comunità”. In particolare, viene evidenziata la sua collaborazione con importanti testate nazionali come il Corriere della Sera, che è motivo di “autentico orgoglio” per l’intera comunità. L’ufficio del Sindaco ha definito il giornalista una figura professionale che rappresenta un “motivo di legame e riconoscimento” per Poggio Imperiale.

Una serata tra musica e celebrazione

La cerimonia di consegna del premio sarà inserita in un contesto di festa e cultura. Il 10 agosto, Piazza Imperiale farà da sfondo a una serata speciale che vedrà l’esibizione dell’Orchestra di fiati “Apulia”, diretta dal M° Antonello Ciccone, con la partecipazione del soprano Ripalta Bufo. Il concerto, intitolato “Ennio Morricone – La leggenda del ’900”, renderà omaggio a uno dei più grandi compositori della storia del cinema.