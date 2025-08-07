L’integrazione tra Fastweb e Vodafone (nella foto, l’a. d. di Fastweb + Vodafone Italia Walter Renna) continua il suo percorso in linea con le attese, come dimostrato dai risultati finanziari del primo semestre 2025. La nuova entità ha registrato ricavi per 3,6 miliardi di euro, sebbene l’Ebitdaal si sia attestato a 808 milioni di euro, in calo del 9,8%. I numeri svelano un quadro a due velocità, con una spinta notevole dal settore aziendale e una pressione competitiva nel segmento consumer.

Un quadro a due velocità: consumer e business

Nel segmento residenziale, la concorrenza rimane alta. Nonostante i ricavi complessivi siano scesi del 2,6% a 1.673 milioni di euro e si sia registrato un calo del 2,3% nei clienti mobili e del 3,9% in quelli fissi, la strategia aziendale basata sul “valore” mostra i primi segnali positivi. L’indice di soddisfazione dei clienti (NPS) è in crescita e il tasso di disabbonamento (churn) è in calo. Un dato notevole in questo segmento è il boom del servizio Fastweb Energia, che a poco più di un anno dal lancio ha raggiunto 70.000 clienti residenziali, segnando un impressionante +620% rispetto al primo semestre 2024.

Di contro, la Business Unit Enterprise si conferma un motore di crescita. I ricavi complessivi del segmento aziendale sono saliti a 1.583 milioni di euro, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2024. Il merito va soprattutto ai servizi ICT a valore aggiunto, come Cloud, IoT, cybersecurity, 5G Mobile Private Network (MPN) e intelligenza artificiale, i cui ricavi sono cresciuti del 7,5%. L’azienda ha inoltre lanciato la “FastwebAI Suite”, una piattaforma che integra intelligenza artificiale generativa e agentica per offrire soluzioni complete e sicure a imprese e pubblica amministrazione.

Investimenti e integrazione: la rete si espande

Il processo di integrazione tra le due aziende prosegue senza intoppi, con la riorganizzazione interna già completata e le sinergie attese che si stanno concretizzando, in particolare grazie alla migrazione delle linee mobili Fastweb sulla rete Vodafone. Il gruppo non ha rallentato sugli investimenti in infrastrutture: a fine giugno, la copertura della rete mobile 5G ha raggiunto l’87% della popolazione (+14 punti percentuali), mentre la fibra FTTH copre il 53% del territorio nazionale, anch’essa in crescita di 14 punti percentuali. In linea con la strategia di offrire la migliore connessione disponibile, l’espansione della rete permette ai clienti di beneficiare della migliore esperienza ovunque si trovino.

Anche il segmento Wholesale è in forte crescita, con ricavi industriali in aumento del 2,4% e il numero di linee fisse a banda ultralarga fornite ad altri operatori che ha superato la soglia del milione, arrivando a quota 1.018.000. Entro la fine del 2025, si completerà anche il passaggio dei clienti CoopVoce sulla rete di Vodafone Italia.