Cosa c’è di più anonimo e funzionale di un pallet in legno? In realtà, questo umile protagonista della logistica è nel pieno di una trasformazione epocale, destinata a renderlo un pilastro dell’economia globale sostenibile. Un’analisi di Future Market Insights dipinge un quadro sorprendente: il mercato dei pallet in legno, valutato a 2,77 miliardi di dollari, è proiettato a raggiungere i 4,69 miliardi di dollari entro il 2035. Un boom spinto da fattori strategici come la sostenibilità, la conformità normativa e la crescita dell’e-commerce, che ne stanno rivoluzionando il ruolo all’interno della supply chain.

Sostenibilità e normativa: gli imperativi della nuova logistica

La crescita esponenziale del settore non è un caso, ma il risultato di una profonda evoluzione. La logistica transfrontaliera, sempre più esigente, richiede pallet in legno leggeri e trattati termicamente, che rispettino standard internazionali come l’ISPM-15. Questa non è solo una barriera burocratica, ma un requisito strategico per i produttori che vogliono espandersi in mercati ad alta intensità di esportazioni come il Sud-Est asiatico e l’Europa orientale. Un altro fattore chiave è l’impegno verso l’economia circolare. Negli Stati Uniti, ad esempio, oltre il 95% dei pallet in legno viene recuperato, riutilizzato o riciclato, dimostrando un’efficienza che non solo riduce i costi, ma risponde alla crescente domanda di soluzioni a basse emissioni e biodegradabili.

Strategie vincenti per un mercato in espansione

Per i produttori, il successo in questo nuovo panorama passa attraverso precise strategie. La prima è la standardizzazione, con l’adozione di formati a blocchi (in particolare i pallet a quattro vie), ideali per magazzini automatizzati e centri e-commerce. Si prevede che questo segmento crescerà con un tasso annuo composto (CAGR) del 5,6%. La seconda strategia è la diversificazione delle materie prime, per mitigare la volatilità dei prezzi del legname grezzo, esplorando l’uso di biomassa non legnosa o residui di disboscamento. Infine, l’investimento in reti di logistica circolare e pooling, come dimostrato dal leader del settore Brambles, crea un flusso di entrate ricorrenti e massimizza la distribuzione.

Le opportunità di crescita più promettenti, secondo lo studio, si trovano in Cina e India, dove l’incremento dell’attività industriale, dell’e-commerce e delle politiche di sostenibilità alimentano una forte domanda. In particolare, il settore alimentare e delle bevande, che si stima crescerà con un CAGR del 6,2%, rappresenta un traino significativo per l’adozione di pallet trattati secondo gli standard di sicurezza.