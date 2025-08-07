Il Gruppo Generali ha riportato risultati eccellenti per il primo semestre 2025, confermando un ottimo avvio del piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. La performance è stata trainata dalla crescita dei segmenti Danni, Vita e Asset Management.

Punti salienti del semestre

Premi lordi : raggiunti 50,5 miliardi di euro , con una crescita dello 0,9%, grazie soprattutto al forte sviluppo del segmento Danni (+7,6%).

: raggiunti , con una crescita dello 0,9%, grazie soprattutto al forte sviluppo del segmento Danni (+7,6%). Raccolta netta Vita : molto positiva a 6,3 miliardi di euro , spinta da tutte le linee di business, in particolare puro rischio e malattia, prodotti ibridi e unit-linked.

: molto positiva a , spinta da tutte le linee di business, in particolare puro rischio e malattia, prodotti ibridi e unit-linked. Risultato operativo : in forte aumento a 4 miliardi di euro (+8,7%), sostenuto dai segmenti Danni, Vita e Asset Management.

: in forte aumento a (+8,7%), sostenuto dai segmenti Danni, Vita e Asset Management. Utile netto normalizzato : cresce a 2,2 miliardi di euro (+10,4%) grazie all’ottima performance operativa del Gruppo.

: cresce a (+10,4%) grazie all’ottima performance operativa del Gruppo. Combined Ratio : migliora significativamente a 91,0% (-1,4 p.p.), riflettendo in particolare il miglioramento della sinistralità corrente non attualizzata.

: migliora significativamente a (-1,4 p.p.), riflettendo in particolare il miglioramento della sinistralità corrente non attualizzata. Solvency Ratio: la posizione di capitale rimane solida, in crescita al 212% (rispetto al 210% di fine 2024), che già tiene conto dell’avvio del programma di buyback da 500 milioni di euro.

Il Group CEO Philippe Donnet, nella foto, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’impegno per una crescita profittevole e l’eccellenza in tutti i segmenti, con l’obiettivo di continuare a creare valore per gli stakeholder.

Performance per segmento

Vita : il risultato operativo aumenta a 2 miliardi di euro (+3,1%). La raccolta netta è in forte crescita, guidata da Asia, Italia e Germania. Il valore della nuova produzione (NBV) è pari a 1,559 miliardi di euro.

: il risultato operativo aumenta a (+3,1%). La raccolta netta è in forte crescita, guidata da Asia, Italia e Germania. Il valore della nuova produzione (NBV) è pari a 1,559 miliardi di euro. Danni : il risultato operativo cresce a 2 miliardi di euro (+18,4%), trainato dall’aumento dei premi lordi sia nel ramo auto (+7,3%) che nel non auto (+7,6%). Il Combined Ratio si attesta a un solido 91,0%.

: il risultato operativo cresce a (+18,4%), trainato dall’aumento dei premi lordi sia nel ramo auto (+7,3%) che nel non auto (+7,6%). Il Combined Ratio si attesta a un solido 91,0%. Asset & Wealth Management: il risultato operativo complessivo è di 560 milioni di euro (-1,1%), ma l’Asset Management da solo ha registrato una crescita del 11,7% grazie all’integrazione di Conning.

Il Gruppo ha confermato i target ambiziosi del piano strategico 2025-2027, che prevedono una crescita media annua dell’utile per azione (EPS) tra l’8% e il 10% e un dividendo in crescita.