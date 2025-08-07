La puntualità dei treni è migliorata a luglio, registrando un aumento di 10 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Lo comunica FS, sottolineando che questo risultato è particolarmente rilevante considerando che sulla rete ferroviaria italiana sono attualmente attivi circa 1.200 cantieri. Questi interventi sono fondamentali per ammodernare l’infrastruttura, incrementarne la sicurezza e raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Nel dettaglio, il tasso di puntualità si attesta al 71,3% per l’alta velocità, al 78,2% per gli Intercity e all’89,9% per i treni regionali.

FS ricorda inoltre che, per supportare i viaggiatori durante questo periodo di trasformazione, sono stati potenziati i servizi di assistenza e informazione. Sulle linee delle Frecce, degli Intercity e dei treni regionali di Trenitalia sono stati installati circa 250.000 QR Code denominati “Trenitalia in viaggio con te”, che offrono aggiornamenti in tempo reale e assistenza immediata.

Parallelamente, RFI ha avviato da febbraio 2025 una campagna informativa che illustra i lavori nei cantieri attraverso le stazioni, i canali social, i media tradizionali e il sito ufficiale del Gruppo FS, con una sezione dedicata interamente a questo tema.