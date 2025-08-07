Fratelli d’Italia sa di essere sotto la lente d’ingrandimento. Il partito deve confermare e non perdere terreno rispetto agli eccellenti risultati ottenuti nelle due ultime tornate elettorali, entrambe concluse con oltre il 30% di consensi nel Veneto. In vista delle prossime elezioni regionali, i meloniani stanno definendo le liste, puntando a triplicare il numero di consiglieri regionali rispetto al 2020 e a consolidare così la propria posizione di forza nella maggioranza di governo.

Tutti gli attuali consiglieri uscenti sono dati per certi candidati: tra loro troviamo Enoch Soranzo a Padova, Lucas Pavanetto a Venezia, Joe Formaggio a Vicenza, Tommaso Razzolini a Treviso, Stefano Casali a Verona e l’assessore alla formazione Valeria Mantovan, entrata nel consiglio regionale un anno fa in sostituzione di Elena Donazzan, eletta parlamentare europea, a Rovigo.

Accanto a loro, due consiglieri uscenti che cinque anni fa facevano parte della Lega e che nel frattempo sono passati a Fratelli d’Italia, puntano a riconfermarsi: si tratta di Marco Andreoli a Verona e di Silvia Rizzotto a Treviso, con quest’ultima data per candidata con maggiore certezza. Gli otto nomi sono quindi una base solida.

Tuttavia, la lista dovrà arrivare complessivamente a 55 candidati, una corsa tanto intensa quanto interessante, vista la qualità dei protagonisti in campo. Tra i nomi più importanti che aspirano a un seggio in Consiglio Regionale ci sono Sergio Berlato a Vicenza e Massimo Giorgetti a Verona, mentre non è escluso un possibile ritorno di Dario Bond, ex esponente di punta di Forza Italia, a Belluno.

Strategie e Tempistiche dei Meloniani

Rispetto al Partito Democratico, che ha già definito tutte le liste, e alla Lega, che ha avviato le auto-candidature e si preparerà ad affrontare le pratiche burocratiche nel weekend, Fratelli d’Italia mantiene un atteggiamento più prudente. Senza una data ufficiale per le elezioni e senza un candidato certo, il partito ha ancora margini di tempo per rifinire la strategia.

Questa cautela si percepisce anche dalle dichiarazioni dei vertici: in particolare, Antonio Tajani a Roma ha giudicato possibile un incontro decisionale sulla definizione delle liste e sulle candidature regionali solo dopo metà agosto.

Nel frattempo, oltre ai nomi già confermati, si sta prestando grande attenzione al territorio e ai movimenti politico-sociali delle ultime settimane, momento che per molti ha rappresentato più un’occasione di campagna elettorale che un periodo di riposo estivo.

I nomi più accreditati per completare la lista a Venezia, Padova e Verona riflettono una strategia attenta a rappresentare le diverse aree del Veneto. A Venezia, la terra del senatore Raffaele Speranzon, i candidati più probabili includono Matteo Penzo di Chioggia, il sindaco di Marcon Matteo Romanello e Francesca Zaccariotto, ex sindaco e presidente della provincia, attualmente assessore con il sindaco Luigi Brugnaro.

A Padova potrebbero essere coinvolti il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, la sindaca di Villa del Conte Antonella Argenti — recentemente nota anche per il suo libro «A una donna leccate l’anima» — ed Elena Cappellini, consigliera a Padova. Per quanto riguarda Verona, la strategia guarda anche a Venezia con candidati come Diego Ruzza di Zevio, Anna Leso e il vicepresidente della Provincia David Di Michele. Il nome di maggior rilievo rimane però quello di Massimo Giorgetti, figura storica della destra veneta con esperienze significative in Regione sia come consigliere che come assessore ai lavori pubblici e all’edilizia. Sebbene lui abbia avviato alcune manovre per la candidatura, si registrano alcune tensioni all’interno del partito veronese.

I protagonisti di Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno

Per Treviso emergono alcune candidature influenti come quella del presidente provinciale Claudio Borgia, dell’assessore del capoluogo Gloria Sernagiotto, figlia dell’ex assessore regionale Remo Sernagiotto, del sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton e del possibile ingresso dell’avvocato Fabio Crea.

A Vicenza si apre un ruolo centrale per l’ex sindaco Francesco Rucco, impegnato in un intenso tour sul territorio provinciale, insieme al sindaco di Montegalda e presidente della Provincia Andrea Nardin e all’ex sindaca di Bassano Elena Pavan. Inoltre, un’ulteriore figura di rilievo è quella di Berlato, noto come “l’uomo dei cacciatori”, attualmente deputato a Bruxelles, la cui influenza elettorale è significativa in una provincia con forte presenza della Lega. La provincia è anche territorio di influenza per Elena Donazzan, che recentemente ha pubblicato sui social un sondaggio del 2024 in cui appariva come favorita in una competizione interna per la Regione.

Nel Bellunese, area di appartenenza del coordinatore regionale Luca De Carlo, si parla soprattutto di Bond e di Silvia Calligaro, presidente provinciale di FdI e sindaco di Vigo di Cadore. Attualmente non ci sono rappresentanti eletti dal territorio montano in Consiglio regionale, l’obiettivo sarà quindi riconquistare un seggio.

Infine, a Rovigo potrebbero ritornare in campo l’ex assessore Isi Coppola, il consigliere locale Fabio Benetti e l’ex assessore Matteo Zangirolami.

La sfida per la composizione della giunta

Rispetto agli attuali otto rappresentanti (sei membri eletti più due), Fratelli d’Italia punta a espandere la propria presenza in Regione, arrivando a proporre almeno quindici nomi. La partita politica coinvolge anche la distribuzione delle cariche in giunta: su dieci assessorati totali, in caso di elezione di un presidente di Regione espressione della Lega, a FdI verrebbero riservati cinque posti.

L’obiettivo è ottenere le deleghe più strategiche e di rilievo, bilanciando così la “cedibilità” della presidenza della Regione. Tuttavia, l’accordo sulle nomine rimane ancora in fase di definizione e dipenderà dagli esiti delle consultazioni tra i leader dei partiti, con un possibile ulteriori settimane di trattative.

In sintesi, il quadro politico regionale sta prendendo forma attraverso una selezione attenta di candidati che rappresentano diverse aree territoriali e che mirano a rafforzare la presenza di FdI negli equilibri di governo locali, preparandosi ad un confronto elettorale determinante.