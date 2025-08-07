Sono ancora accese le controversie in merito alla nomina di Florian Zerzer. L’avvocato che rappresenta la dirigente uscente, Virna Bussadori, ha espresso dubbi riguardo alla correttezza delle procedure di selezione adottate dalla Provincia.

Igor Janes, legale di Bussadori, ha comunicato di aver richiesto formalmente alla Provincia tutta la documentazione che ha portato alla scelta di Zerzer come nuovo responsabile della ripartizione urbanistica, incarico che succede proprio alla sua assistita, che ha ricoperto questo ruolo dal 2020 accumulando circa trentadue anni di esperienza nel settore.

Divergenze sulle procedure di selezione

Secondo Janes, le procedure seguite non risultano conformi alle norme previste per questo tipo di incarichi tecnici. In particolare, ha sottolineato che nessuno dei due candidati è stato convocato per un colloquio, un aspetto che, a suo avviso, è fondamentale quando si tratta di selezionare figure dirigenziali ad alto livello tecnico, come il direttore di ripartizione, la cui nomina non dovrebbe essere influenzata da fattori puramente politici.

Il legale ha inoltre fatto presente che, in caso di ritardi nella consegna dei documenti richiesti dalla Provincia, ciò potrebbe causare ulteriori contenziosi legati proprio alla mancata trasparenza e tempestività nell’accesso a tali informazioni. Janes ha sottolineato che la Provincia ha l’obbligo di fornire la documentazione e che questa non è un’opzione facoltativa.

Un ulteriore nodo riguarda l’iscrizione di Zerzer al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia. Due anni fa, infatti, la sua iscrizione era stata negata per mancanza dei requisiti necessari. Per questo motivo, l’avvocato ha annunciato la volontà di approfondire se l’interpello e la procedura che ha portato alla sua nomina siano stati corretti.

Ricorso al TAR e tempistiche

Janes ha confermato l’intenzione di presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale non appena saranno in possesso di tutta la documentazione richiesta. Ha inoltre espresso fiducia sulla rapidità del procedimento, auspicando che i giudici possano emettere una decisione entro la fine dell’anno.

Subito dopo la nomina, sui social media continuano a circolare ironie e sarcasmi legati al caso di Zerzer e alle mosse della Volkspartei. Non mancano richiami artistici, con riferimenti all’«Allegoria del Cattivo Governo» di Ambrogio Lorenzetti, citati da Stefano Fattor del Partito Democratico. Alcuni utenti hanno persino condiviso un vecchio documentario di Piero Angela e riportato citazioni evangeliche riguardanti «la raccomandazione» e «le scelte pilatesche», evocazioni usate da Matthias Cologna e dal Team K.

Tra i consiglieri provinciali e comunali di Bolzano, Renate Holzeisen ha ricordato il caso legato alle mascherine – per il quale Zerzer è stato rinviato a giudizio –, mentre Patrizia Daidone, esponente di Forza Italia, ha sottolineato l’importanza della competenza, sottolineando che essa non deve essere trascurata.

I comuni dell’Alto Adige, tramite il Consorzio guidato da Andreas Schatzer, hanno invece espresso parere favorevole alla nomina, precisando: «Non si mettono in discussione le qualità di Bussadori. Riteniamo però che fosse necessario un cambio di rotta nella ripartizione. Occorrono procedure snelle, un ascolto più attento degli enti locali e un rapido riassetto dell’urbanistica».