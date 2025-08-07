Questa sera, 7 agosto, sarà ufficializzata la candidatura dell’attuale governatore uscente.

Gli iscritti del M5s in Toscana hanno espresso il proprio parere attraverso un voto online, optando per un approccio collaborativo: hanno deciso di verificare la possibilità di partecipare alla coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato, che sarà annunciato ufficialmente oggi stesso, Eugenio Giani.

L’esito della consultazione avvenuta sulla piattaforma «Sky vote» è arrivato a seguito della decisione del presidente Giuseppe Conte di utilizzare questo strumento, considerata la divisione interna al Movimento. Infatti, i cinque stelle si sono trovati frammentati tra chi sosteneva la candidatura di Giani e chi, invece, auspicava una candidatura autonoma.