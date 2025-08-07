La presenza di immobili vuoti, spesso in stato di inagibilità, è destinata a diventare sempre più rilevante nel contesto sociale italiano, accompagnata dall’aumento delle famiglie composte da una sola persona e da una domanda abitativa che si concentrerà prevalentemente in alcune aree centrali, quelle attrattive per studenti e opportunità lavorative. Questo è il risultato emerso da un’analisi condotta da Confedilizia, che ha valutato l’impatto dell’”inverno demografico” insieme alla crescita degli immobili cosiddetti “collabenti” – edifici degradati e non abitabili – suggerendo come soluzione innovativa il modello del “co-housing”, ispirato alle esperienze maturate nel Nord Europa.

Il contesto demografico è caratterizzato da un incremento sia numerico che percentuale della popolazione anziana, comportando così un aumento significativo del numero di nuclei familiari composti da persone sole, spesso anziane, che rappresentano secondo i dati Istat circa il 36,2% del totale delle famiglie. Questo mutamento demografico comporta ripercussioni importanti sul mercato immobiliare, con una perdita di valore nelle aree più periferiche. Tale fenomeno riflette un’offerta abitativa che supera la domanda, causando una crescita degli immobili “collabenti”, edifici abbandonati e inutilizzabili che non generano alcun reddito. In un periodo di dieci anni, il numero di queste abitazioni è passato da 441.497 a 692.022, segnando un aumento del 56,7%.

Di fronte alla trasformazione delle esigenze abitative, il co-housing e il co-living emergono come possibili risposte innovative. L’analisi di Confedilizia spiega che la condivisione degli spazi abitativi può assumere varie forme: dal co-housing rivolto esclusivamente agli anziani al modello intergenerazionale che coinvolge permettendo a giovani e anziani di convivere in appartamenti privati, condividendo aree comuni come sale da pranzo, spazi per lavorare o aree ricreative.

Questa modalità abitativa ha già preso piede in alcune realtà del Nord Europa, mentre in Italia rimane ancora poco diffusa, con una percentuale di italiani che vive o ha considerato di vivere in co-housing pari soltanto al 4,8%. Ciò segnala un potenziale ancora da sviluppare, soprattutto in relazione alle mutate condizioni demografiche e sociali del Paese.