Pino Gesmundo, segretario confederale della Cgil, e Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil, denunciano una situazione critica: “Il commercio sta sprofondando a causa di una crisi industriale che perdura da ventotto mesi, aggravata dalla perdita del potere d’acquisto che ha svuotato portafogli e carrelli della spesa”.

Secondo i due sindacalisti, la crisi industriale si è trasformata in una crisi sociale che colpisce con forza anche i settori del commercio, della distribuzione e dei servizi. Nel frattempo, il Governo sembra impegnato a celebrare successi, a cercare nuovi slogan e a parlare di “fiducia”, “resilienza” e “rimbalzo”.

Essi aggiungono con ironia: “Rimbalzo sì, ma verso il basso”.

Nel comunicato diffuso, Gesmuno e Russo evidenziano che a pagare il prezzo più alto sono oltre 30.000 lavoratrici e lavoratori del commercio, impiegati in aziende come Coin, Carrefour, Conbipel, Original Marines, Logitech/Teknoservice e altre realtà. La maggioranza di questi lavoratori è costituita da donne impiegate in un settore già fragile, caratterizzato da realtà frammentate e da un diffuso part-time involontario.

Il settore non è in grado di assorbire ulteriori esuberi e rimane privo di qualsiasi attenzione da parte delle istituzioni.

Essi sottolineano inoltre che il commercio rappresenta uno dei comparti principali dell’economia italiana, con milioni di posti di lavoro, soprattutto per donne e giovani, spesso impegnati in condizioni di elevata precarietà e invisibilità.

“Il Governo finge di non vedere, ma il disagio cresce”, affermano, ribadendo che le crisi aziendali si moltiplicano e che la risposta istituzionale resta assente.

Secondo i sindacalisti, è necessario avviare politiche specifiche di settore e adottare misure concrete per combattere la precarietà e il lavoro povero. Il lavoro nel commercio e nel terziario in generale richiede una progettualità a medio-lungo termine e investimenti mirati che garantiscano sviluppo reale, tutele adeguate e rispetto per i milioni di occupati.

“Sono indispensabili politiche industriali serie, investimenti nell’innovazione, un piano straordinario per il lavoro, un supporto reale ai salari e un potenziamento del welfare”, concludono i due dirigenti sindacali, precisando che “non bastano bonus occasionali e conferenze stampa autocelebrative”.