Mauro Laus, deputato del Partito Democratico, ha rotto il silenzio con un post in cui ha voluto esprimere i propri sentimenti dopo un periodo difficile scandito da accuse e controversie.

Nel messaggio, pubblicato nel giorno del suo 59º compleanno, Laus ha voluto celebrare sia il passato sia guardare con determinazione al futuro, promettendo di affrontare ogni sfida con coraggio e trasparenza.

Recentemente, la Procura ha chiuso un’indagine riguardante la gestione della cooperativa multiservizi Rear, di cui Laus è socio e in passato ha ricoperto il ruolo di presidente per molti anni. L’inchiesta ha sollevato sospetti su una presunta gestione «familistica» dell’organizzazione.

Le accuse rivolte al deputato includono infedeltà patrimoniale e malversazione. Indagini hanno evidenziato come alcuni immobili intestati alla cooperativa, come una proprietà a Riva del Garda e un appartamento a Roma vicino al Parlamento, sarebbero stati utilizzati per scopi privati.

Inoltre, tra le contestazioni figurano anche gli stipendi percepiti da Laus per giornate in cui risultava non lavorare per la cooperativa, essendo impegnato invece nelle sue attività parlamentari a Montecitorio: in particolare, 205 giorni su 787 nel periodo tra il 2018 e il 2021.

Oltre al deputato, risultano indagati anche la moglie, i figli, e due membri della sua stessa corrente politica: l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Torino, Mimmo Carretta, e la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo.

Mauro Laus ha scritto un post emblematico, un messaggio rivolto a tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questi difficili mesi:

«E quale giorno migliore per fare una promessa, a me stesso e a chi continua a credere nella verità. Sono nato sotto il segno del Leone. E come un Leone affronto tutto. A testa alta, senza paura».

Nel suo messaggio, Laus ha definito il periodo recente come “una tempesta” fatta di insinuazioni, illazioni e ricostruzioni che non gli appartengono, esprimendo la propria determinazione a non lasciare spazio a interpretazioni distorte.

Ha precisato di essere pronto a parlare prima con i magistrati, sottolineando che solo in seguito interverrà politicamente, senza risparmiare nessuno, in modo deciso e trasparente.

Questo intervento segna una pausa dopo mesi di tensione e controverse polemiche che hanno coinvolto non solo la sua figura personale ma anche il suo ambiente politico e familiare.

Il caso sulla gestione della cooperativa Rear riporta sotto i riflettori tematiche delicate come la trasparenza nella pubblica amministrazione e l’etica nella conduzione degli enti locali, temi di fondamentale importanza nel dibattito politico attuale.