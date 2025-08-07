Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), ha introdotto i primi cinque nuovi autobus dedicati ai collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria. I nuovi mezzi sono parte di una commessa più ampia di 111 veicoli , per un investimento totale di 44 milioni di euro, che rinnoveranno progressivamente la flotta di Busitalia Rail Service su tutto il territorio nazionale.

Connessioni con le principali città italiane

I nuovi autobus collegano la Calabria con Milano, Torino e Verona, viaggiando in entrambe le direzioni. I servizi, gestiti da Busitalia Rail Service, offrono collegamenti diretti anche verso altre importanti città del Centro e Nord Italia, tra cui Genova, Bologna, Parma, Padova, Roma e Firenze. Entro la fine dell’anno, è previsto il completo rinnovo della flotta dedicata ai collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria. Si tratta di un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro che si concluderà entro l’anno.

Caratteristiche e comfort a bordo

I nuovi mezzi sono dei Mercedes Benz Tourismo 16RHD con motorizzazione Euro 6 e hanno una capacità di 53 posti a sedere. A bordo, i passeggeri troveranno sedili reclinabili con poggiapiedi regolabili, tavolini individuali e illuminazione personale. Gli autobus sono dotati anche di monitor informativi, impianto di climatizzazione e toilette , oltre a connessione Wi-Fi, prese USB e posti numerati. Per la sicurezza, sono installati sistemi di assistenza elettronica alla guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Tutti i veicoli sono inoltre attrezzati con una pedana per l’accesso delle persone a mobilità ridotta.

Impegno per la mobilità integrata

Busitalia conferma così il proprio impegno a investire nella mobilità integrata al Sud , per offrire soluzioni di trasporto sempre più rispondenti alle aspettative di chi viaggia, in un dialogo costante con le esigenze delle comunità locali.