Le borse europee stanno reagendo alle nuove tariffe daziarie fissate al 15%, mentre Francoforte in particolare accelera sulle aspettative di un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il Cremlino ha infatti confermato un vertice imminente tra Putin e Trump nei prossimi giorni.

Il Dax ha iniziato la seduta in ribasso a causa di un calo della produzione industriale tedesca dell’1,9%, performance peggiore rispetto alle stime, ma ha poi guadagnato fino al +1,9%, per stabilizzarsi infine a +1,4%. Parigi ha seguito con un incremento dell’1,1%, mentre il Moex di Mosca è salito notevolmente, con un balzo del 4,7%.

A Milano, la crescita è stata più contenuta, con un progresso dello 0,5%. Tra i titoli migliori spicca Interpump che ha guadagnato il 6%, seguita da Buzzi (+5,1%), Prysmian (+3,8%) e Stellantis (+2,95%). Tuttavia, hanno mostrato debolezza Leonardo che ha perso il 5,98%, e Bper, con una flessione dell’1,4% a causa di prese di beneficio.

Anche Zurigo ha riportato un rialzo dell’1%, nonostante la difficile situazione per la Svizzera, il cui governo sta oggi svolgendo una riunione straordinaria per affrontare l’impatto dei dazi al 39%. La presidente elvetica ha condotto una missione diplomatica a Washington nella speranza di evitare l’applicazione delle tariffe, ma finora senza risultati concreti.

Nell’attuale contesto, lo spread tra il BTP e il Bund tedesco si mantiene stabile attorno a quota 79 punti base, con il rendimento del decennale italiano in leggero calo sotto il 3,44%.

Per quanto concerne le materie prime, il petrolio mostra segni di forza: il WTI sale a 64,8 dollari al barile (+0,7%), mentre il Brent supera i 67,3 dollari con un incremento del +0,73%. Al contrario, il prezzo del gas ha ceduto lo 0,85%, fermandosi poco sotto i 33 euro.

L’euro mantiene una stabilità nei confronti del dollaro, scambiando sui livelli di 1,1665.