La Banca Centrale Europea segnala un “rallentamento significativo della crescita economica nel secondo trimestre” per l’area euro, insieme a una “moderazione dell’impulso nel breve periodo” in un contesto caratterizzato da elevata incertezza. Secondo il bollettino economico, recenti indagini mostrano un’espansione complessivamente modesta sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi.

Parallelamente, i maggiori dazi applicati e quelli previsti, il rafforzamento dell’euro e la persistente incertezza geopolitica stanno riducendo la propensione delle imprese a investire.

La Bce sottolinea che “le prospettive di inflazione risultano più incerte del consueto a causa della volatilità dello scenario delle politiche commerciali globali”, ricordando che a giugno 2025 l’inflazione su base annua si è attestata al 2,0%, in leggero aumento rispetto all’1,9% di maggio. Gli indicatori dell’inflazione di fondo risultano comunque coerenti con l’obiettivo del 2% a medio termine fissato dal Consiglio direttivo.

In merito all’inflazione, l’istituto afferma:

“Un rafforzamento dell’euro potrebbe contribuire a ridurre l’inflazione più del previsto. Inoltre, dazi più elevati potrebbero attenuare la domanda di esportazioni dell’area euro, con un possibile spostamento verso esportazioni provenienti da paesi con eccesso di capacità produttiva, come la Cina.”

“Al contrario, l’inflazione potrebbe aumentare se la frammentazione delle catene globali di approvvigionamento provocasse un innalzamento dei prezzi all’importazione e intensificasse i vincoli di capacità nell’economia interna. Anche una maggiore spesa per difesa e infrastrutture potrebbe spingere l’inflazione al rialzo nel medio termine. Infine, eventi meteorologici estremi e la crisi climatica potrebbero far lievitare i costi dei beni alimentari oltre le aspettative.”

Impatto su domanda di credito e mercato immobiliare

Il calo dei tassi di interesse sta favorendo la domanda di mutui da parte delle famiglie nell’area euro, mentre dazi e tensioni geopolitiche stanno frenando l’accesso al credito per le imprese. Il bollettino della Bce evidenzia che le preoccupazioni delle banche circa i rischi economici legati ai propri clienti hanno avuto effetti restrittivi sui criteri di erogazione del credito.

Tuttavia, questa maggiore cautela è stata in gran parte bilanciata dall’aumento della competizione tra gli istituti di credito. Nel secondo trimestre, la domanda di prestiti da parte delle imprese è cresciuta leggermente, favorita dall’abbassamento dei tassi, anche se le aziende continuano a mostrare prudenza a causa dell’incertezza globale e delle tensioni commerciali.

Numerose banche hanno segnalato un impatto limitante della situazione mondiale incerta e delle tensioni commerciali sulla richiesta di finanziamenti da parte delle imprese.

Per quanto riguarda i mutui per l’acquisto di abitazioni, l’incremento marcato della domanda si lega principalmente al calo dei tassi di interesse, al miglioramento delle prospettive del mercato immobiliare residenziale e, in misura minore, a una maggiore fiducia dei consumatori.