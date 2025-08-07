La Banca Centrale Europea ha segnalato come le prospettive sull’inflazione siano oggi più incerte del solito, complice la volatilità delle politiche commerciali a livello globale. Nel suo ultimo bollettino economico, ha evidenziato che l’inflazione annua ha raggiunto il 2,0% a giugno 2025, in lieve aumento rispetto all’1,9% di maggio.

Gli indicatori di inflazione di fondo risultano complessivamente allineati all’obiettivo di inflazione del 2% a medio termine che il Consiglio direttivo della BCE si è prefissato di mantenere.

Tuttavia, un apprezzamento dell’euro potrebbe contribuire a una riduzione dell’inflazione più marcata rispetto alle attese attuali. A ciò si aggiunge la possibilità che l’inflazione risulti inferiore qualora dazi più elevati frenassero la domanda di esportazioni dall’area euro, favorendo al contempo un incremento delle esportazioni da paesi caratterizzati da eccesso di capacità produttiva, come ad esempio la Cina.

BCE ha inoltre osservato il possibile scenario opposto:

“L’inflazione potrebbe aumentare nel caso in cui la frammentazione delle catene di approvvigionamento globali comporti un rialzo dei prezzi all’importazione e limiti la capacità produttiva interna. Inoltre, una crescita della spesa pubblica destinata alla difesa e alle infrastrutture potrebbe alimentare pressioni inflazionistiche nel medio termine.”

Infine, il bollettino sottolinea come eventi meteorologici estremi e più in generale il progredire della crisi climatica potrebbero determinare un aumento dei prezzi dei beni alimentari oltre le aspettative attuali.