Entro la fine dell’anno sarà possibile effettuare offerte digitali in 30 chiese italiane, grazie al progetto ‘Cento totem in 100 chiese’. Questa iniziativa mira a introdurre l’utilizzo di carte di pagamento e applicazioni digitali nei luoghi di culto, dopo una fase pilota realizzata nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, nelle basiliche di Assisi e presso l’infopoint del Vaticano. Il piano prevede l’installazione dei primi 30 POS in altrettante chiese dislocate su tutto il territorio nazionale.

Stefano Bolis, responsabile Enti e Terzo Settore di Banco BPM, sottolinea che l’obiettivo è “facilitare le donazioni e supportare le diocesi nelle loro attività sociali e di solidarietà a favore delle comunità e del territorio”.

Luca Vanetti, responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco BPM, ricorda: “Per la prima volta in Italia, nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato in valore quelli effettuati in contanti”.

Con questo progetto, Numia conferma la sua missione e l’impegno a rendere i pagamenti digitali semplici e accessibili in ogni contesto, come afferma l’amministratore delegato e direttore generale Fabio Pugini, che aggiunge come venga anche promossa una nuova cultura della donazione digitale.

Don Claudio Francesconi, economo della CEI, evidenzia che questa iniziativa prosegue un percorso di ricerca e sperimentazione iniziato circa due anni fa, con l’obiettivo di individuare strumenti digitali di raccolta fondi adattati alle specificità delle realtà ecclesiali italiane.