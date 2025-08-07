Un’ondata di investimenti senza precedenti si prepara ad attraversare gli Stati Uniti, e il protagonista è un gigante della tecnologia: Apple. La mossa, annunciata direttamente dal presidente Donald Trump in persona, sembra essere una risposta diretta alle crescenti pressioni del programma “America First” e alla minaccia di nuovi dazi. L’accordo segna un punto di svolta nel rapporto tra il colosso di Cupertino e l’amministrazione presidenziale.

Cosa sta succedendo? Un investimento da record

L’annuncio è arrivato nella serata di ieri: Apple investirà 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. La cifra è stata definita dallo stesso Trump, affiancato dal CEO di Apple, Tim Cook, come “il maggiore investimento che Apple abbia mai fatto in America e nel mondo”. Questo ingente capitale servirà a finanziare un nuovo programma di produzione, con l’obiettivo di riportare una parte significativa della catena di approvvigionamento di Apple sul suolo americano. Questo nuovo impegno si aggiunge a un piano preesistente di 500 miliardi di dollari in investimenti USA, portando il totale a ben 600 miliardi di dollari. Tra i progetti già in corso, spiccano un nuovo stabilimento di produzione di server a Houston e un’accademia per fornitori in Michigan.

La Casa Bianca esulta: “Una vittoria per l’America”

La reazione della Casa Bianca non si è fatta attendere. In una nota ufficiale, l’amministrazione ha celebrato l’accordo come un trionfo della politica economica del presidente: “Il programma economico America First del presidente Trump ha garantito migliaia di miliardi di dollari di investimenti a sostegno dell’occupazione e delle imprese americane. L’annuncio di oggi con Apple rappresenta un’ulteriore vittoria per il nostro settore manifatturiero, che contribuirà contemporaneamente a riportare in patria la produzione di componenti critici per proteggere l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti“.

Perché ora? La minaccia dei dazi e la logica degli affari

L’investimento, che risponde alle richieste del presidente di produrre di più in America, arriva in un momento cruciale per l’azienda. Il timore che i prodotti di punta, come gli iPhone, potessero essere colpiti da pesanti dazi ha spinto Apple a rafforzare la sua presenza manifatturiera negli Stati Uniti. L’annuncio sembra un tentativo di ammorbidire le posizioni dell’amministrazione e di garantire una maggiore stabilità per il proprio business in un contesto geopolitico sempre più teso.