Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Partito Democratico, risponde alle dichiarazioni di Roberto Rigoli, ex capo delle microbiologie del Veneto, assolto insieme a Patrizia Simionato dopo un processo nato dalla denuncia proprio di Crisanti. La controversia riguarda l’uso dei tamponi rapidi per lo screening del Covid-19.

Crisanti sottolinea che il suo esposto non era rivolto specificamente a Rigoli o Simionato, ma «contro ignoti», invitando la procura a indagare sull’impiego dei tamponi rapidi in un uso diverso da quello previsto dalla casa farmaceutica. In particolare, spiegava che questi test erano stati adottati per lo screening quando invece le indicazioni ufficiali li riservavano a fini diagnostici, definita in ambito medico una pratica “off label”.

«Non avevo fatto un esposto contro Rigoli e Simionato, ma contro ignoti. Chiedevo alla procura di indagare sull’adozione dei tamponi rapidi ai fini dello screening, quando invece nelle indicazioni della casa farmaceutica era chiaro che dovevano essere usati ai fini diagnostici».

In una recente intervista sul Corriere del Veneto, Rigoli, oggi direttore dei servizi territoriali dell’Usl 2 di Treviso, ha commentato la decisione della procura di Padova di non ricorrere in appello contro la sua assoluzione e quella di Simionato. Crisanti, a sua volta, evita di alimentare tensioni personali:

«Non voglio alimentare ulteriori polemiche, i miei rilievi erano diretti a Luca Zaia, non a Rigoli, nei suoi confronti non ho nulla di personale. Non condividevo le scelte che ha fatto, ma non sono stato io a indicarlo alla procura. Gli investigatori hanno deciso di indagarlo. Ritengo ancora oggi che adottare quel tipo di tamponi sia stato un errore».

Il confronto tra tamponi molecolari e test rapidi

Il dibattito all’epoca verteva sull’individuazione dello strumento più efficace per contenere e circoscrivere la diffusione del virus. Andrea Crisanti, che inizialmente consigliava lo stesso presidente della Regione Veneto Luca Zaia ed era ideatore del cosiddetto «metodo Vo’ Euganeo» (prima zona rossa in Italia), sosteneva la superiorità dei tamponi molecolari rispetto ai test rapidi per rilevare i soggetti positivi e interdirne la circolazione.

Crisanti riteneva che un uso diffuso e sistematico dei tamponi molecolari fosse fondamentale per un efficace tracciamento e controllo della pandemia, mentre l’adozione dei tamponi rapidi in screening poteva comportare rischi legati a una minore affidabilità.