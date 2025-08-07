In un’Italia che ripensa il proprio tessuto urbano, Anci e Confcommercio lanciano un appello congiunto che va dritto al cuore della questione: la rigenerazione delle città non può essere solo una questione di cemento e infrastrutture, ma deve necessariamente includere la vita economica e sociale che le anima. È questo il messaggio racchiuso in una lettera firmata dai presidenti Gaetano Manfredi di Anci e Carlo Sangalli di Confcommercio e indirizzata ai Ministri di Economia e Finanze, Interno, Ambiente e Sicurezza Energetica, e Infrastrutture e Trasporti.

“Un’efficace politica di rigenerazione urbana non può prescindere dalla dimensione economica e sociale, che è quella che dà vita alle città” , scrivono i due presidenti, sottolineando un punto cruciale in vista della definizione del nuovo “Fondo nazionale per la rigenerazione urbana”.

Le risorse ai Comuni per rivitalizzare il commercio

La proposta congiunta delle due organizzazioni, nata anche sulla base di un Protocollo d’intesa già sottoscritto tra loro, mira a garantire che le risorse del fondo siano assegnate direttamente ai Comuni e alle Città Metropolitane. I criteri di ripartizione, suggeriscono Anci e Confcommercio, dovrebbero premiare quei progetti capaci di integrare gli obiettivi infrastrutturali con azioni concrete per il rilancio del tessuto economico.

La necessità di questa mossa è supportata da un dato allarmante: l’Ufficio Studi di Confcommercio ha rilevato che, tra il 2012 e il 2024, in Italia sono andati persi circa 118mila negozi al dettaglio. Un fenomeno, quello della desertificazione commerciale, che ha raggiunto dimensioni allarmanti e che rischia di svuotare i centri urbani non solo di servizi, ma della loro stessa anima.

Un’Agenda Urbana per il futuro delle città

Oltre al fondo, Anci e Confcommercio auspicano che il ruolo delle attività economiche di prossimità sia riconosciuto anche nel disegno di legge sulla rigenerazione urbana, attualmente in discussione in Parlamento. Ribadiscono, inoltre, la necessità di prevedere un’ Agenda Urbana Nazionale , che funga da cornice di riferimento per tutte le politiche destinate a plasmare il futuro delle città e del settore terziario di mercato.