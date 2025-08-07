ICOP Società Benefit, in consorzio con Eteria, si è aggiudicata uno dei progetti più significativi attualmente in corso nel Paese: l’ampliamento con terza corsia dell’autostrada A4 nel tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave. Un’opera che va ben oltre il semplice allargamento, prevedendo una profonda trasformazione dell’infrastruttura con un investimento complessivo di oltre 366 milioni di euro.

Una partnership strategica per un’opera complessa

L’appalto, vinto dal Consorzio Eteria, vede ICOP partecipare con una quota del 33%. Questo significa che, del valore totale, alla società spetta una parte di circa 120 milioni di euro. Ma il ruolo di ICOP non si ferma qui: l’azienda si occuperà anche della realizzazione delle fondazioni speciali per circa 17 milioni di euro e delle opere d’arte maggiori per circa 70 milioni di euro. Il progetto include non solo l’ampliamento della tratta gestita da Autostrade Alto Adriatico, ma anche la demolizione e ricostruzione di quasi 80 opere tra ponti, sottopassi e cavalcavia, oltre alla creazione di un nuovo svincolo e casello a San Stino di Livenza.

Il valore della collaborazione e la visione di lungo periodo

Questo grande progetto è il frutto di una collaborazione strategica con partner industriali di spicco, come il Gruppo Gavio e il Gruppo Caltagirone. Un’alleanza che, secondo il CEO di ICOP Piero Petrucco, in foto, rappresenta un’opportunità unica. Queste le sue parole: “ICOP avrà un ruolo fondamentale in questo intervento, in particolare nella realizzazione delle fondazioni e delle opere speciali, che rappresentano il cuore tecnico del progetto. L’annuncio di oggi è un’ulteriore testimonianza di come la collaborazione all’interno del Consorzio Eteria, con partner industriali del calibro del Gruppo Gavio e del Gruppo Caltagirone, ci consenta di mettere a fattor comune esperienze e know-how complementari, rafforzando la nostra capacità di generare valore e contribuire concretamente alla modernizzazione del Paese. Questo progetto è un tassello fondamentale per la crescita della mobilità nella nostra regione e un esempio virtuoso di infrastruttura al servizio del territorio”.

La fase di progettazione esecutiva avrà una durata di circa un anno, con l’avvio dei lavori stimato entro la fine del 2026. Il valore complessivo del contratto, che include anche opere opzionali, potrebbe superare i 570 milioni di euro, portando la quota di pertinenza di ICOP a oltre 188 milioni di euro, con ulteriori affidamenti per le fondazioni e le opere d’arte maggiori.