La Calabria si conferma un crocevia strategico per le grandi manovre industriali del Paese. In una mossa che consolida la sua presenza in una regione chiave per lo sviluppo, A2A, attraverso la controllata A2A Ciclo Idrico, ha annunciato l’acquisizione di circa il 70% del capitale sociale di Novito Acque. Un’operazione che va oltre il semplice consolidamento di un business e che si inserisce in una più ampia strategia di transizione ecologica e valorizzazione del territorio.

Una partnership strategica per il servizio idrico

L’operazione segna l’ingresso del Gruppo A2A, già attivo in Calabria nei settori dell’energia e dell’economia circolare, anche nel servizio idrico integrato. L’obiettivo è mettere a disposizione un know-how specialistico per ottimizzare la gestione di impianti di depurazione e reti fognarie in sette Comuni della Locride, che servono una popolazione di oltre 50.000 abitanti.

Come ha dichiarato Renato Mazzoncini, nella foto, Amministratore Delegato di A2A, la mossa è parte di un piano più vasto: “Dall’avvio del nostro primo Piano Industriale nel 2021 abbiamo investito 330 milioni euro e già previsto oltre 400 milioni di euro al 2035 per sostenere lo sviluppo industriale della Calabria in settori chiave per la transizione ecologica. Con l’ingresso di A2A nella gestione di Novito Acque, estendiamo il nostro impegno nella Regione anche al servizio idrico integrato”.

Tecnologia e sostenibilità per il futuro del territorio

L’accordo non si limita alla gestione ordinaria, ma prevede una serie di interventi mirati all’efficienza e all’innovazione. Sono in programma investimenti per potenziare gli impianti esistenti e per adottare soluzioni a basso impatto ambientale, come l’installazione di pannelli fotovoltaici e l’implementazione di una tecnologia avanzata per il trattamento dei fanghi. Quest’ultima prevede un sistema di essiccamento in serra solare per ridurne il volume e riutilizzare i fanghi di scarto per produrre calore, in perfetta linea con i principi di economia circolare promossi da A2A.

L’acquisizione apre la strada a nuove collaborazioni con il gestore SORICAL e l’Autorità Regionale ARRICAL, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente la presenza territoriale e di proporre ulteriori iniziative di partenariato pubblico-privato.