L’ambiente ha presentato il conto, e la cifra è da capogiro. Le calamità naturali hanno causato perdite economiche globali per 135 miliardi di dollari nella prima metà del 2025. A svelare questa drammatica escalation è lo Swiss Re Institute, che evidenzia un aumento dei danni rispetto ai 123 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Con il bilancio dei sinistri che solitamente si aggrava nella seconda metà dell’anno, l’allarme è già altissimo.

Incendi e tempeste fanno lievitare i costi assicurativi

L’impatto è stato particolarmente severo sul settore assicurativo. Le spese sostenute dalle compagnie per le catastrofi naturali sono salite a 80 miliardi di dollari, quasi il doppio della media decennale e in netta crescita rispetto ai 62 miliardi del 2024. A contribuire in modo decisivo a questo incremento sono stati i violenti incendi che hanno devastato la contea di Los Angeles, negli Stati Uniti, e una serie di forti tempeste. In particolare, gli incendi californiani sono stati l’evento con le maggiori perdite assicurate di sempre, con una stima di 40 miliardi di dollari di danni e oltre 16.000 edifici distrutti.

Le perdite legate agli incendi boschivi hanno registrato un aumento drastico nell’ultimo decennio, passando dall’1% di tutti i sinistri prima del 2015 all’attuale 7%. Questo trend è alimentato da un mix di fattori: l’aumento delle temperature, la maggiore frequenza di periodi di siccità e l’espansione urbana in zone a rischio.

Espansione urbana e cambiamenti climatici: un mix letale

Il report evidenzia come la gravità delle perdite sia strettamente legata a due fattori principali. Da un lato, i cambiamenti climatici, che intensificano i fenomeni meteorologici estremi; dall’altro, l’espansione suburbana in aree ad alto rischio, come la cosiddetta “interfaccia urbano-rurale” (WUI). Negli Stati Uniti, in particolare in California, la crescita delle costruzioni in queste zone ad alto pericolo ha superato di quasi il doppio quella nelle aree non a rischio. Questa combinazione di pericolo naturale elevato e alta concentrazione di beni di valore rende aree come Los Angeles particolarmente vulnerabili a eventi come gli incendi boschivi, con conseguenze economiche devastanti.