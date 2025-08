Elly Schlein accelera sul fronte delle Regionali, determinata a concludere rapidamente la definizione dei candidati là dove la scelta è già stata fatta ma non ancora ufficializzata. L’obiettivo è quello di svelare la candidatura di Roberto Fico entro una settimana al massimo.

Ieri la leader ha trascorso la giornata tra riunioni e contatti telefonici con i dirigenti locali del Partito Democratico coinvolti nelle elezioni d’autunno, oltre che con Giuseppe Conte. Un esempio è la Toscana, dove Eugenio Giani al momento risulta essere l’unico candidato in campo: domani la direzione regionale democratica ufficializzerà la sua candidatura.

Il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto essere parte attiva nella decisione, ma la riunione online organizzata due giorni fa per trovare un’intesa si è conclusa alle prime ore del mattino senza risultati concreti. Il gruppo si è diviso, con le sezioni di Livorno, Empoli e Carrara in particolare contrarie alla ricandidatura di Giani per la Toscana.

Giuseppe Conte ha commentato la situazione:

“Per noi sarebbe un sacrificio enorme, poiché abbiamo sempre contrastato le politiche portate avanti da Giani. Ho potuto constatare direttamente che il Movimento 5 Stelle è ancora diviso e, per questo, ho proposto un voto online affinché tutti gli iscritti possano esprimersi liberamente.”

Non è escluso che l’esito di questa consultazione arrivi dopo la direzione regionale del Pd, ma la coalizione democratica procederà comunque con il suo percorso.

In Campania, regione su cui Schlein vuole chiudere la questione al più presto per evitare ulteriori tensioni con il governatore Vincenzo De Luca che potrebbero danneggiare l’immagine del partito, Conte ha capito che bisogna rivolgersi direttamente allo stesso De Luca.

Anche ieri Conte ha ribadito in diretta la sua intenzione di guidare la regione, adottando però un tono rispettoso e attento a evitare polemiche con De Luca, pur negando di aver mai siglato un accordo segreto con il governatore campano:

“In quella Regione abbiamo l’obiettivo di costruire un percorso condiviso senza sotterfugi.”

La complessità delle trattative in corso riflette le difficoltà interne alle formazioni politiche coinvolte, dove l’equilibrio tra autonomia locale e linee nazionali è ancora delicato. Il risultato delle consultazioni e delle prossime riunioni sarà determinante per la strategia elettorale in vista delle prossime scadenze, mentre il coordinamento tra Pd e M5S rimane centrale per mantenere una linea unitaria nell’area progressista.

Nel frattempo, Elly Schlein continua a muoversi con decisione per chiudere al più presto i dossier delle candidature regionali, a conferma della volontà di imprimere un’accelerazione al processo in vista delle elezioni autunnali.

Dieci anni di governo del Partito Democratico: io ho affermato che siamo pronti a guidare il cambiamento, ma senza alcuna rottura radicale rispetto al passato, non vogliamo ricominciare da zero.

Da parte sua, De Luca ha chiesto a Elly Schlein alcune garanzie: la fine del commissariamento del Pd in Campania con la conseguente convocazione del congresso, la nomina a segretario regionale del partito per suo figlio Piero De Luca e la possibilità di presentare una propria lista, seguendo il modello di quanto intende fare Luca Zaia con la Lega in Veneto. Su queste premesse, Schlein ha lavorato ieri per chiudere la questione relativa alla Campania.

Passando alla Puglia, Antonio Decaro non ha ancora manifestato indicazioni precise. Ritiene che non sia suo compito sciogliere le riserve, bensì che debba intervenire direttamente il Nazareno per richiamare all’ordine Michele Emiliano, aspirante candidato consigliere regionale. Decaro non gradirebbe nemmeno la candidatura di Nichi Vendola, ex sindaco di Bari, ma è consapevole di non poter imporre condizioni a un partito alleato come Articolo Uno. Tuttavia, auspica un gesto coraggioso da parte di Schlein, e da parte sua, Giuseppe Conte sostiene questa linea: anche l’ex premier infatti preferirebbe escludere Emiliano dalla lista per il consiglio regionale pugliese. Pur senza dichiararlo apertamente, Conte dà un’indicazione precisa sostenendo la candidatura di Decaro.

Conte ha affermato:

“In Puglia ci troviamo in una situazione di stallo. Vorrei che il Partito Democratico desse un segnale chiaro. Siamo disponibili a entrare in coalizione, e lo desideriamo, ma sempre nel segno di un reale e concreto cambiamento. È necessario voltare pagina, e riteniamo che Decaro abbia le qualità giuste per rappresentare questa prospettiva.”

Infine, c’è il capitolo riguardante il candidato per la guida della Calabria. Articolo Uno rivendica questa posizione con la candidatura di Mimmo Lucano, mentre i dem locali chiedono che sia uno dei loro: o Nicola Irto, segretario regionale, o Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria. Dopo il rifiuto di Nicola Gratteri, che per un momento aveva lasciato uno spiraglio aperto ma poi lo ha immediatamente chiuso, il Movimento 5 Stelle cerca di convincere Pasquale Tridico. L’ex presidente dell’INPS è ancora indeciso, in quanto considera un tradimento nei confronti dei suoi elettori lasciare il Parlamento europeo per tentare un’avventura complessa come quella calabrese, soprattutto considerando la forte candidatura di Roberto Occhiuto, esponente del centrodestra.

Il Partito Democratico non vede di cattivo occhio l’ipotesi Tridico, tanto che lunedì da Bruxelles è trapelata la notizia di una telefonata tra lui e Schlein.