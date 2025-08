Dopo il calo registrato a maggio, il commercio al dettaglio in Europa torna a crescere, riportandosi in territorio positivo. Nel mese di giugno, il volume delle vendite è aumentato dello 0,3% sia nell’Eurozona che nell’intera Unione Europea. Si tratta di un’inversione rispetto alla tendenza negativa osservata nel mese precedente, con diminuzioni dello 0,3% nell’Eurozona e dello 0,5% nell’UE complessiva.

Su base annua, il quadro è ancora più positivo: rispetto a giugno 2023, la crescita raggiunge il +3,1% in entrambe le aree. Questi dati sono stati diffusi da Eurostat, che evidenzia come la ripresa del settore sia trainata principalmente da specifiche categorie merceologiche.

All’interno dell’Eurozona, sono stati i beni non alimentari a guidare la ripresa del commercio al dettaglio, con un incremento del 0,6%. Seguono i carburanti per autotrazione, in aumento dello 0,4%, e i prodotti alimentari, bevande e tabacco, che sono cresciuti dello 0,2%.

Analizzando i dati dei singoli Stati membri disponibili, a giugno si sono registrate performance particolarmente positive in Croazia (+3,6%), Svezia (+2,6%) e Malta (+2,2%). Al contrario, le flessioni più marcate sono state osservate in Francia (-0,9%), Polonia e Slovenia (entrambe -0,8%) e Danimarca (-0,7%).

In particolare, l’Italia ha mostrato una ripresa modesta ma positiva, con un aumento dello 0,4% su base mensile, recuperando dal calo dello 0,3% registrato a maggio.