Florian Zerzer ritorna ufficialmente a Palazzo Widmann come nuovo direttore della Ripartizione Urbanistica. Nella mattinata di martedì 5 agosto, la giunta ha approvato la delibera per questa e altre nomine di figure apicali nella Provincia.

Tuttavia, la nomina di Zerzer in sostituzione di Virna Bussadori ha suscitato un acceso dibattito, dividendo l’esecutivo provinciale. Gli assessori che non appartengono alla Südtiroler Volkspartei si sono infatti astenuti dal voto, manifestando così le loro riserve sulla decisione.

Ulli Mair di Die Freiheitlichen ha sottolineato le criticità della normativa legata alle modalità di nomina, mentre a margine della seduta i consiglieri Christian Bianchi (Forza Italia) e Marco Galateo (Fratelli d’Italia) hanno apertamente espresso la loro contrarietà.

Christian Bianchi ha ribadito l’importanza della professionalità e dell’esperienza dimostrate da Virna Bussadori in molti anni di attività, sottolineando che, nonostante la rotazione dei dirigenti resti un obiettivo condiviso, questa non deve impedire di valorizzare le competenze di Bussadori in un altro ruolo. Ha inoltre criticato le modalità di selezione considerate inadeguate.

Marco Galateo ha aggiunto un ulteriore elemento, richiamando la questione etnica. Ha riconosciuto che la scelta del direttore di ripartizione spetta all’assessore di riferimento, ma ha sollevato preoccupazioni per la perdita di una figura di rilievo come quella di Bussadori, augurandosi che le venga attribuito un ruolo adeguato. Galateo ha anche affermato che l’esecutivo si impegnerà a tutelare i diritti della comunità italiana, al fine di evitare ulteriori marginalizzazioni.

Ha concluso la sua presa di posizione sottolineando che è stata trovata una formula in grado di tener conto di tutte le esigenze e di promuovere un equilibrio nella rappresentanza.

La difesa della giunta

Le preoccupazioni sollevate sono state affrontate direttamente dall’assessore all’Ambiente e allo Sviluppo del Territorio, Peter Brunner, che ha illustrato ai colleghi la posizione della giunta durante la seduta.

Peter Brunner ha dichiarato:

“È necessario fare alcune precisazioni riguardo a tutte le notizie e commenti circolati finora. La scelta era tra due candidati, Zerzer e Bussadori. Mai nessuno ha escluso o ignorato le competenze di nessuno.”

L’assessore ha inoltre respinto le accuse che la decisione fosse influenzata da interessi personali o da altri motivi non professionali. Ha definito tali insinuazioni come mere «fantasie» prive di fondamento.