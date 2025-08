Poste Italiane (nella foto, il direttore generale Giuseppe Lasco) continua a investire in sostenibilità e innovazione con il progetto “Smart Building”. L’iniziativa ha reso circa 40 uffici postali delle province di Napoli e Benevento più efficienti e sostenibili, puntando a migliorare la gestione degli impianti per un minor impatto ambientale e un maggiore comfort per clienti e dipendenti. L’obiettivo è creare una rete di uffici che uniscano servizi di alta qualità a un’attenzione concreta per il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente.

Gestione intelligente per un risparmio certificato

Il cuore del progetto risiede in un sistema di monitoraggio e gestione integrata degli impianti, che si avvale di sensori e attuatori per un funzionamento intelligente e automatizzato. Questa tecnologia permette di monitorare costantemente la temperatura e i parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci, riscaldamento e raffreddamento in base alle reali necessità. Grazie a questa gestione ottimizzata, il progetto “Smart Building” garantisce un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas, riducendo gli sprechi energetici e le emissioni nocive. Il sistema, inoltre, consente la gestione da remoto degli impianti, migliorando l’efficienza della manutenzione.

Un progetto capillare per il territorio campano

L’intervento di riqualificazione ha già interessato 12 uffici postali nella provincia di Napoli, in comuni come Crispano, Massa Lubrense, Tufino e Carbonara di Nola, e presto garantirà una copertura capillare del territorio. Lo stesso si applica alla provincia di Benevento, dove il progetto ha coinvolto 32 uffici postali, di cui sei nel capoluogo e i restanti in 26 diverse località della provincia sannita, tra cui Forchia, Ceppaloni, Cusano Mutri e Torrecuso. Con questo progetto, Poste Italiane non solo modernizza la sua rete, ma contribuisce attivamente alla sostenibilità e al benessere delle comunità locali.