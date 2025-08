Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato approvato dal Cipess e presenta caratteristiche tecniche di grande rilievo. Tra queste spicca una campata unica lunga 3,3 chilometri, che lo renderà il ponte a campata unica più estesa al mondo. L’opera si sviluppa su un’altezza di 72 metri per permettere il transito delle navi e prevede due piloni quasi alti 400 metri, situati rispettivamente sulle coste della Calabria e della Sicilia.

Di seguito vengono elencati i dati principali relativi all’infrastruttura:

13,5 miliardi di euro sono le risorse finanziarie stanziate nella manovra 2024 per la realizzazione del ponte.

3.300 metri è la lunghezza della campata sospesa centrale, quella che unirà le due sponde.

3.666 metri rappresenta la lunghezza totale dell’opera, compresi gli accessi.

399 metri è l’altezza delle due torri portanti, che saranno erette sulle coste calabrese e siciliana.

72 metri di altezza libera sotto il ponte garantiranno il passaggio sicuro delle navi da traffico marittimo.

60,4 metri di larghezza dell’impalcato consentiranno di ospitare una complessa viabilità.

La struttura includerà quattro grandi cavi, divisi in due coppie, ciascuno con diametro di 1,26 metri e composto da 44.323 fili d’acciaio, fondamentali per la stabilità del ponte.

L’impalcato sarà configurato con tre corsie stradali per ogni senso di marcia, affiancate da due corsie di servizio, e con due binari ferroviari per garantire un efficace traffico anche su rotaia.

La capacità del ponte è stimata in un massimo di 6.000 veicoli l’ora in ambito stradale e 200 treni al giorno per quanto riguarda il traffico ferroviario.

In termini di collegamenti, sono previsti 20,2 chilometri di infrastrutture ferroviarie e 20,3 chilometri di collegamenti stradali dedicati.

Per quanto riguarda i tempi di percorrenza, il ponte consentirà significative riduzioni:

– 1 ora in meno per i mezzi leggeri;

– 1,5 ore in meno per i mezzi pesanti;

– 2 ore in meno per i treni.

Dal punto di vista occupazionale, sono previsti importanti effetti:

– 10.000 nuovi posti di lavoro già nel primo anno di cantiere;

– 120.000 unità lavorative annue complessivamente attivate;

– 253 imprese coinvolte nella filiera del progetto.

In termini ambientali, la costruzione sarà in grado di ridurre le emissioni di CO2 di circa 140.000 tonnellate.

Resistenza e sicurezza strutturale

Il ponte è progettato per resistere a condizioni atmosferiche estreme, come venti con velocità superiore ai 200 km/h, e a eventi sismici di magnitudo pari a 7,1 sulla scala Richter, garantendo così la massima sicurezza per traffico e utenti.