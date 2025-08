L’energia e la cultura si incontrano ad Agrigento, città designata Capitale della Cultura per il 2025. Plenitude, (nella foto l’a.d. Stefano Goberti) di Plenitudesocietà controllata da Eni, rinnova il suo impegno per la divulgazione dell’efficienza energetica, diventando Main Partner di Festivalle, il festival internazionale di musica e arti digitali. L’iniziativa non si limita al festival, ma si estende a una serie di progetti volti a valorizzare il patrimonio locale e a lasciare un’eredica di sostenibilità alla città siciliana.

Festivalle e il palco sostenibile nella Valle dei Templi

Giunto alla sua nona edizione, Festivalle si svolgerà dal 7 al 10 agosto nella splendida Valle dei Templi, patrimonio UNESCO. L’evento ospiterà artisti di fama internazionale come Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra e Carl Craig. Un’iniziativa di grande rilevanza ecologica è il Plenitude Stage, un palco interamente alimentato da batterie caricate con energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici. Queste batterie forniranno energia anche a una parte dell’area food limitrofa, riducendo significativamente l’impatto ambientale della manifestazione e offrendo una concreta dimostrazione dell’applicazione delle energie rinnovabili.

Un lascito di efficienza energetica alla città

La collaborazione di Plenitude con il territorio agrigentino non si esaurisce con il festival. L’azienda si è infatti impegnata in progetti che mirano a migliorare l’efficienza energetica di edifici simbolo della città.

Illuminazione della Cattedrale: I vecchi proiettori della storica Cattedrale di San Gerlando saranno sostituiti con nuovi fari LED a basso consumo . Questo intervento non solo valorizzerà un simbolo architettonico della città, ma ne migliorerà anche l’efficienza energetica. L’inaugurazione è prevista per settembre con un evento che vedrà protagonisti gli artisti Whitemary e Carlo Amleto.

Impianto solare per il MUDIA: Verrà installato un impianto solare sul tetto del Museo Diocesano di Agrigento (MUDIA) , che sorge vicino al Duomo. L'energia prodotta alimenterà il museo e il suo giardino, due luoghi centrali per la vita culturale della città.

Progetti futuri con Farm Cultural Park: Plenitude ha già avviato studi di fattibilità per l'installazione di due ulteriori impianti solari: uno presso l'ex-carcere di San Vito, un nuovo centro culturale gestito da Farm Cultural Park, e un secondo sulla sede dell'associazione a Favara, contribuendo a un contesto energetico rinnovato per gli artisti e la creatività.

Questi edifici, riqualificati anche grazie all’impegno di Plenitude, ospiteranno in autunno la prossima Italian Jazz Conference, un’iniziativa che conferma il legame virtuoso tra sostenibilità, innovazione e cultura che sta nascendo in Sicilia.