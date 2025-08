Plastic Free Onlus partecipa ai negoziati in corso a Ginevra per la definizione del trattato globale contro l’inquinamento da plastica, chiedendo con determinazione un accordo realmente vincolante, ambizioso e capace di affrontare le cause profonde di una crisi che coinvolge ambiente, salute e giustizia sociale.

L’associazione italiana, attiva dal 2019 e con oltre 260.000 volontari operativi in più di 30 Paesi, sottolinea come non sia più sufficiente intervenire una volta che la plastica è diventata rifiuto. Plastic Free è l’unica organizzazione italiana presente ai negoziati di Ginevra con lo status ufficiale di osservatore riconosciuto dall’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente), un ruolo che intende valorizzare portando la voce dei territori, dei volontari e delle comunità direttamente nei processi decisionali internazionali.

Per la Onlus è indispensabile intervenire a monte del ciclo produttivo, imponendo un limite globale e obbligatorio alla produzione di plastica vergine. In assenza di una misura strutturale di questo tipo, infatti, si continueranno a intervenire solo sugli effetti senza affrontare le cause profonde.

Tra le richieste avanzate da Plastic Free vi è anche l’introduzione di un divieto reale e vincolante, e non solo facoltativo, per i prodotti in plastica più nocivi, come quelli monouso.

L’associazione sottolinea inoltre l’importanza di garantire una transizione giusta, che non si limiti a non accrescere le disuguaglianze sociali, ma che le riduca attivamente, sostenendo concretamente le comunità più vulnerabili, spesso escluse dai processi decisionali e dai vantaggi economici derivanti dagli interventi ambientali.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, afferma:

“Non possiamo più continuare a lasciare che l’ambiente raccolga senza sosta ciò che viene prodotto. Questo trattato non deve limitarsi a gestire l’inquinamento: deve fermarlo. E deve farlo con coraggio, con giustizia e con urgenza”.

Secondo l’associazione, l’inquinamento da plastica ha ormai superato la dimensione ambientale, divenendo una questione sanitaria globale. La plastica si ritrova infatti nei polmoni, nel cervello, nel sangue, persino nei bambini non ancora nati.

De Gaetano si interroga:

“Vogliamo davvero vivere in un mondo in cui vivere significa ammalarsi?”