Giuseppe Conte, leader del M5S, ha espresso chiaramente il sostegno alla candidatura di Antonio Decaro come presidente per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali, affermando: “Siamo desiderosi di entrare in coalizione, bisogna voltare pagina e riteniamo che Decaro abbia le carte in regola per essere il miglior interprete in questa prospettiva”.

Tuttavia, nonostante questa investitura ufficiale, la situazione rimane ferma da diversi mesi, tanto che lo stesso Conte ha sottolineato la necessità di un segnale netto da parte del Partito Democratico: “Vorrei che il Pd ci desse un segnale chiaro. Diventa urgente dare una risposta anche alla mia comunità e ai miei territori che insistono per una soluzione”.

Da qui un chiaro richiamo agli alleati, in particolare a Avs, che pur confermando la propria disponibilità a sostenere Decaro, non nascondono la volontà di mantenere una propria autonomia strategica nel caso fosse necessario un piano alternativo. Mino Di Lernia, segretario regionale di Sinistra Italia, ha dichiarato: “Non abbiamo mai preso in considerazione l’ipotesi che non fosse Decaro il candidato presidente, ma se dovesse comunicare la sua indisponibilità, parteciperemo al tavolo politico in maniera propositiva. La storia certifica che possiamo dire la nostra e avanzare proposte”.

Questo significa che la candidatura di un esponente del Pd non è affatto scontata. Infatti, nel caso in cui Decaro dovesse ritirarsi, rimangono papabili il senatore Francesco Boccia e la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone.

Il nodo principale resta comunque legato a Decaro stesso, che ha chiarito ai suoi sostenitori che prenderà una decisione definitiva solo se verranno eliminate le candidature alla carica di consigliere di politici influenti come Michele Emiliano e Nichi Vendola. Al momento, entrambi non sembrano intenzionati a rinunciare, una situazione che sta creando non poca preoccupazione tra i potenziali candidati al consiglio regionale.

Infatti, molti aspiranti consiglieri valuterebbero strategie differenti nel caso in cui Decaro non fosse il candidato presidente. Tra questi spiccano nomi come Stefano Lacatena e Alessandro Leoci (entrambi appartenenti a Con), e Sergio Clemente di Azione, che potrebbero anche decidere di spostarsi verso Forza Italia.

Questo rappresenta quindi l’incognita maggiore che grava sulle elezioni regionali. Un’altra questione cruciale riguarda invece il numero degli eletti nella prossima legislatura: si attende oggi pomeriggio il voto della Camera sulla proposta di legge presentata dal forzista Dario Damiani, che ha già ricevuto il via libera preliminare.

I partiti sono attivamente al lavoro e, tra conferme e smentite, la girandola di nomi continua a circolare rapidamente. Tra le possibili candidature spicca quella dell’ex assessore Alessandro Delli Noci. Diversi fonti riferiscono che stia valutando l’ipotesi di candidarsi, anche se lo stesso interessato, in un momento in cui è sottoposto a un’indagine per corruzione, preferisce non esprimersi sulle elezioni.

Non si tratta solo di indiscrezioni, ma di conferme per quanto riguarda il gruppo dei vendoliani, pronti a schierarsi con il proprio leader politico. Tra loro figurano: Elena Gentile, assessore alla Sanità durante l’amministrazione Vendola; Riccardo Rossi, ex sindaco di Brindisi; Anna Grazia Maraschio, ex assessora all’Ambiente; Rosa Damato, già esponente del Movimento 5 Stelle e ora in Avs; Ines Pierucci, ex assessora comunale nella giunta di Decaro; Gano Cataldo, già coordinatore del partito; e per la prima volta come candidato, il segretario di Sinistra Italiana, Mino Di Lernia.

Nel Partito Democratico si preparano a correre l’assessore comunale barese Pietro Petruzzelli e la consigliera regionale uscente Lucia Parchitelli. Il segretario regionale Domenico De Santis intende tentare la propria ricandidatura, ma nella provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat), considerata più accessibile rispetto a Bari, dove attualmente esercita il suo mandato Emiliano.

Tra le novità della politica locale si segnala l’interesse della lista civica Prossima, che potrebbe accogliere Vito Lacoppola, assessore comunale stimato, anche se il sindaco di Bari, Vito Leccese, sembra riluttante a lasciarlo partire.

Nel Palazzo circolano inoltre voci insistenti su un possibile coinvolgimento della segretaria della CGIL, Gigia Bucci, sebbene al momento non sia chiaro se e in quale lista deciderà di candidarsi, così come su Francesca Bottalico, ex assessora comunale, corteggiata da diverse formazioni.

Le mosse nel centrodestra

Nel centrodestra arriva una prima iniziativa da parte della Lega. Nonostante il vicesegretario Claudio Durigon abbia definito «quasi impossibile» la sfida in Puglia, permane la volontà di imprimere un cambiamento di rotta e colore politico.

Per questo motivo, alla Camera dei Deputati, insieme al segretario regionale Roberto Marti, è stato ufficializzato l’ingresso di Massimo Cassano e della sua lista Puglia popolare all’interno del Carroccio. Questa operazione sembra anche essere un messaggio rivolto a Forza Italia, pronta a schierare il segretario regionale Mauro D’Attis, per indicare che nulla è da dare per scontato in vista delle prossime elezioni.