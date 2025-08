Tutti i partiti della coalizione di centrodestra — Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia — concordano sul fatto che la scelta del candidato candidato governatore per il Veneto sarà presa congiuntamente, anche se restano incerte sia la data della decisione sia quale forza politica proporrà il nome. Sta prendendo sempre più forza l’ipotesi che il ruolo venga mantenuto da Lega.

Lunedì è arrivata un’apertura significativa da parte di Forza Italia, il partito che negli ultimi mesi ha spesso ostacolato il Carroccio, opponendosi con fermezza a un terzo mandato e con il segretario regionale, l’europarlamentare Flavio Tosi, che critica quotidianamente l’amministrazione di Palazzo Balbi, in particolare sulle politiche sanitarie.

Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, ha dichiarato:

«Decideremo tutti insieme, ma non abbiamo alcuna preclusione nei confronti di un candidato espressione della Lega».

Una risposta indiretta al vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, che aveva anticipato:

«Sarà il tavolo nazionale a decidere. Bisogna proseguire con il programma già avviato: la Lega con i suoi amministratori, forte del radicamento in Veneto, vuole garantire continuità».

Questa stessa linea di continuità è stata adottata nelle regioni delle Marche e della Calabria, con la conferma dei governatori uscenti Francesco Acquaroli (FdI) e Riccardo Occhiuto (FI), ora in campo per un secondo mandato.

«C’è tempo per decidere»

Antonio Tajani ha risposto alle domande sottolineando che:

«Stiamo parlando di due presidenti uscenti. Per il Veneto, come per le altre regioni, non abbiamo preclusioni e la decisione sarà condivisa tra tutti i partiti».

Ha inoltre precisato che, considerando lo scenario elettorale di fine novembre, c’è ancora tempo: le liste dovranno essere presentate circa un mese prima e dato il favore incontrato dalla coalizione di centrodestra in Veneto, nessuno a Roma sembra intenzionato a forzare i tempi.

«Siamo ancora ad agosto», ha aggiunto. Commentando le voci su un possibile vertice dei leader di centrodestra a Ferragosto, ha replicato:

«A Ferragosto sarò alla messa a Castelgandolfo, la mia circoscrizione elettorale, in onore di Papa Leone XIV».

Le discussioni definitive sul nome del candidato per le elezioni regionali in Veneto, dunque, riprenderanno dopo la pausa estiva.

I nodi da sciogliere nel panorama politico veneto sono diversi, a partire dalla questione della lista Zaia, fortemente sostenuta dalla Lega in Veneto. Durigon ha sintetizzato così la situazione: «Vedremo come muoverci — afferma — non mi pongo il problema delle liste, ne faremo il più possibile». Tuttavia, ogni decisione sarà rimessa al tavolo nazionale. L’urgenza principale resta al momento quella di definire il nome del candidato alla presidenza. «Disponiamo di una classe dirigente solida, costruita anche grazie all’opera di Zaia e, in virtù del lavoro svolto finora, penso che con gli alleati riusciremo a condividere un candidato e a riproporre il buon governo mantenuto fino ad oggi», ha concluso.

Il sondaggio che mette in discussione Stefani

Se l’invito di Tajani dovesse tradursi in un via libera alla Lega, il candidato — accreditato da tempo — sarebbe l’onorevole e segretario regionale Alberto Stefani. I dati di un sondaggio realizzato da Swg tra il 12 e il 19 maggio su un campione di mille residenti in Veneto reso noto negli ultimi giorni, però, mostrano come Stefani non sia particolarmente noto all’elettorato. Tra cinque esponenti leghisti – il sottosegretario Massimo Bitonci, la vicepresidente regionale Elisa De Berti, l’assessore allo Sviluppo Roberto Marcato, il sindaco di Treviso Mario Conte e appunto Stefani – il segretario regionale si piazza all’ultimo posto.

Il primo nell’indice di gradimento (78%) tra i soli militanti della Lega è Bitonci. Tra i mille intervistati, invece, i più apprezzati appaiono Marcato e Conte con il 51%, mentre Stefani si ferma al 40%. Rispondendo alla domanda «Chi voterebbe?», la maggior parte degli intervistati ha risposto «non so», il 10% ha indicato il sottosegretario Bitonci e solo il 3% ha espresso preferenza per Stefani. La Lega ha espresso scetticismo sui risultati, mettendo in dubbio i dettagli e la trasparenza del committente del sondaggio e facendo sorgere interrogativi sulla liceità di tale analisi elettorale. Marcato ha commentato: «Sui risultati, in particolare sulla popolarità di Bitonci e sul posizionamento ultimo di Stefani, non vorrei fosse un fuoco amico; sicuramente il committente non è un sostenitore di Stefani».

Zaia e la lista che potrebbe fare la differenza

Secondo il sondaggio, la lista Zaia conserva un ruolo importante, ottenendo il 25,5% delle preferenze, sebbene si tratti di un dato in calo rispetto al quasi 45% registrato cinque anni fa. Zaia ha commentato l’argomento: «La lista non rappresenta una gratificazione per me, ma un’opportunità per il centrodestra di aumentare il numero di consiglieri e di rafforzare l’amministrazione, coinvolgendo più cittadini che altrimenti non parteciperebbero al voto».

Come Tajani, anche lui ha sottolineato che «mancano ancora molti mesi — ha spiegato —, siamo ancora nella fase di riscaldamento a bordo campo. Solo il candidato alla presidenza potrà mettere la parola definitiva su un’eventuale lista Zaia». Nonostante ciò, ha concluso il presidente, «considerando tutte le questioni urgenti che abbiamo da affrontare per il Veneto, non intendo perdere tempo su queste dinamiche».