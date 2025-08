Lunedì 11 agosto 2025, alle ore 11, il Santuario Madonna delle Armi di Cerchiara di Calabria sarà il palcoscenico per la presentazione di “Una vita da Presidente”, opera a due voci dell’ingegner Nicola Barone e del giornalista Santo Strati. A moderare l’incontro sarà Mons. Donato Oliverio, Eparca di Lungro.

La parabola di un innovatore: dalla Calabria al vertice TIM San Marino

Il libro, lungi dall’essere una semplice autobiografia, si configura come un’analisi della “Weltanschauung” digitale italiana. Nicola Barone, il cui percorso professionale lo ha portato dal Politecnico di Torino al vertice di Tim San Marino, offre una prospettiva unica sulla trasformazione tecnologica del Paese negli ultimi quarant’anni. La sua narrazione intreccia memorie personali e l’evoluzione dei sistemi, fornendo al lettore non solo la storia di un individuo, ma una vera e propria mappa dell’innovazione italiana.

San Marino: un laboratorio per la “Teologia della Connessione”

La Repubblica di San Marino emerge dalle pagine del libro come un “grande laboratorio” per le visioni di Barone. Dalle prime sperimentazioni in ultra banda alla cablatura completa del territorio, l’ingegnere ha plasmato il modello di una smart city che è al contempo infrastruttura avanzata e “idea platonica di cittadinanza partecipata”. Una “teologia della connessione” che ha trasformato un piccolo Stato in un caso studio di successo.

Etica e Intelligenza Artificiale: la visione di Barone

Contrariamente ai tecnocrati odierni, Barone sottolinea l’importanza dell’etica nell’innovazione. “Sono nato analogico, oggi sono digitale al 100%”, dichiara l’autore, evidenziando una profonda riflessione sull’adattamento umano alla tecnologia. L’Intelligenza Artificiale non è qui né idealizzata né demonizzata, ma analizzata come una “potenzialità che necessita del filtro ermeneutico dell’uomo”. La sua visione, radicata negli insegnamenti di Don Bosco e nella fede cristiana, pone l’etica come discriminante fondamentale tra l’uomo e il suo “simulacro computazionale”.

Un messaggio alle nuove generazioni: passione e dedizione

Il volume si configura anche come una “moderna Lettera ai Giovani”. Barone, recentemente insignito del titolo di Grand’Ufficiale della Repubblica da Sergio Mattarella, condivide il suo successo come frutto di disciplina, studio, impegno, dedizione, ma soprattutto passione – “che accende gli interessi” – ed entusiasmo – “che cresce nell’atto stesso del fare”. Il messaggio è chiaro: non solo come raggiungere il successo, ma anche come “rimanere umani anche lì dove l’ossigeno del potere rischia di rarefarsi”.