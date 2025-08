Commerzbank ha registrato nel primo semestre dell’anno il miglior risultato operativo della sua storia, con un utile pari a 2,4 miliardi di euro. Nonostante gli oneri legati alle spese di ristrutturazione, il risultato netto si è mantenuto su un livello elevato, attestandosi a 1,3 miliardi di euro, in linea con quello del 2024. Nel secondo trimestre, l’utile ha subito una diminuzione del 14%, chiudendo a 462 milioni di euro.

Senza gli investimenti destinati alla trasformazione bancaria, il risultato netto semestrale avrebbe segnato un incremento del 29%, raggiungendo un record storico di 1,7 miliardi di euro. I ricavi complessivi sono cresciuti di circa il 13% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 6,1 miliardi di euro, grazie soprattutto all’aumento delle commissioni nette. Inoltre, il rapporto costi/ricavi si è migliorato, scendendo al 56%, al di sotto dell’obiettivo prefissato del 57% per l’intero esercizio.

Commerzbank ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno. Ora prevede un risultato netto di circa 2,9 miliardi di euro prima delle spese di ristrutturazione, rispetto ai circa 2,8 miliardi stimati in precedenza. Dopo aver considerato tali spese, la banca si aspetta un risultato netto di circa 2,5 miliardi di euro, contro i 2,4 miliardi annunciati in precedenza. Tuttavia, queste previsioni restano soggette a possibili variazioni, in particolare per l’andamento degli oneri legati all’esposizione verso la Russia e ai prestiti in valuta estera della controllata mBank.

Bettina Orlopp, amministratrice delegata di Commerzbank, ha dichiarato:

“Stiamo avanzando rapidamente nel nostro percorso di trasformazione. Con il piano ‘Momentum’ stiamo creando maggior valore per i nostri azionisti, clienti e dipendenti.”

Ha aggiunto inoltre:

“Abbiamo già presentato le richieste alla Banca Centrale Europea e all’Agenzia finanziaria tedesca per avviare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1 miliardo di euro.”