Il Gruppo Piquadro ha presentato i dati relativi ai primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026, evidenziando una crescita del fatturato consolidato ma anche un aumento dell’indebitamento finanziario netto. Nel trimestre chiuso al 30 giugno 2025, i ricavi totali hanno raggiunto i 36,8 milioni di euro, segnando un incremento del 2,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato è stato trainato dalle ottime performance dei marchi The Bridge e Lancel.

Il marchio Piquadro, invece, ha registrato un calo del 4,0% nei ricavi, dovuto principalmente a una razionalizzazione della distribuzione che ha portato a un decremento del canale wholesale. Tuttavia, i canali DOS (negozi a gestione diretta) ed e-commerce del marchio Piquadro sono cresciuti rispettivamente del 4,4% e del 41,1%, un segnale incoraggiante per la strategia di distribuzione selettiva.

Lancel e The Bridge guidano la crescita

I ricavi di Lancel sono saliti del 6,4%, raggiungendo i 15,1 milioni di euro, grazie a una forte crescita del canale wholesale (+36,4%) e dei negozi a gestione diretta (+6,0% a parità di numero di negozi). Anche The Bridge ha registrato una performance notevole, con un aumento del fatturato del 5,7% a 7,4 milioni di euro, spinto da una crescita del 23,1% nei negozi diretti e del 32,7% nell’e-commerce.

Geograficamente, la crescita è stata sostenuta soprattutto in Italia e in Europa, mentre l’area “Resto del mondo” ha visto una contrazione, in parte a causa della chiusura di alcuni negozi Lancel in Cina.

Aumenta l’indebitamento finanziario netto

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) del Gruppo è risultata negativa per 44,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 30,2 milioni di euro del 31 marzo 2025. Questo incremento è legato agli investimenti in nuovi negozi e ai rinnovi dei contratti di locazione. Tuttavia, la PFN adjusted, che esclude l’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16, si è mantenuta positiva a 7,9 milioni di euro, anche se in calo rispetto ai 12,9 milioni di euro di fine marzo, a causa di dinamiche stagionali.

Marco Palmieri, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, si è dichiarato soddisfatto dei risultati e ha confermato che la strategia di distribuzione selettiva è una scelta vincente per rafforzare il posizionamento dei marchi.