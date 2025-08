BPER Banca chiude il primo semestre dell’anno con risultati che segnano un traguardo storico per il gruppo. A dispetto di uno scenario macroeconomico segnato da incertezza e dal calo dei tassi d’interesse, la banca ha registrato un utile di periodo di pertinenza della Capogruppo pari a 903,5 milioni di euro, il miglior risultato di sempre, trainato da un secondo trimestre che si conferma il più redditizio in assoluto. Un’ottima performance che conferma la capacità della banca di generare valore in modo costante, in linea con gli obiettivi del Piano “B:Dynamic | Full Value 2027”.

L’analisi dei dati di bilancio mostra una crescita solida e un’attenta gestione dei costi. Il margine di interesse si attesta a 1.626,0 milioni di euro, in flessione del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato che riflette la riduzione accelerata dei tassi d’interesse. Tuttavia, a compensare questo calo sono state le commissioni nette, in crescita del 4,8% semestre su semestre, raggiungendo i 1.063,5 milioni di euro. Particolarmente significative le commissioni relative ai servizi di investimento, che segnano un incremento del 9,2%. Il totale dei proventi operativi netti sale a 2.852,0 milioni (+3,4%), mentre gli oneri operativi scendono a 1.328,1 milioni (-4,9%), dimostrando una forte disciplina sui costi.

La voce dell’Amministratore Delegato e le prospettive future

L’Amministratore Delegato Gianni Franco Papa, nella foto, ha commentato i risultati con grande soddisfazione, inserendoli nel contesto di una strategia di lungo periodo:

“I risultati del primo semestre dimostrano la capacità di BPER di continuare a generare valore e sono tanto più significativi considerato il macroscenario caratterizzato da costante incertezza e dall’accelerazione del calo dei tassi di interesse. Trimestre dopo trimestre continuiamo a sostenere i progetti di imprese, famiglie e territori, grazie al quotidiano lavoro dei colleghi e a un’offerta sempre più completa e innovativa, in grado di rispondere alle differenti necessità della clientela. Questi risultati sono frutto dell’importante lavoro di trasformazione e sviluppo intrapreso con il nostro piano industriale ‘B:Dynamic | Full Value 2027’, grazie al quale stiamo rafforzando il nostro posizionamento come banca di riferimento per i clienti. Con l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER questo sviluppo sarà ulteriormente accelerato. Insieme siamo già oggi una realtà più grande e più forte, al servizio di circa 6 milioni di clienti, con circa 2.000 filiali distribuite in tutta Italia e circa €410 miliardi di asset finanziari. Si apre ora una nuova fase di crescita per tutto il Gruppo e per i territori in cui operiamo.”

La banca si conferma solida anche dal punto di vista patrimoniale, con il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio che si attesta al 16,2% al 30 giugno 2025, in miglioramento rispetto al 15,8% di fine 2024. Anche i Tier 1 ratio e il Total Capital ratio mostrano una crescita, rispettivamente al 18,2% e al 21,0%.

Alla luce di questa performance, BPER ha rivisto al rialzo la propria guidance standalone per l’intero esercizio 2025. I ricavi totali sono ora attesi a circa 5,5 miliardi (dai 5,4 miliardi precedenti), il Cost/Income a circa il 50% (dal 51%) e il CET1 Ratio superiore al 15,5% (dal 15%). Questi numeri, uniti all’imminente integrazione con la Banca Popolare di Sondrio, disegnano una prospettiva di ulteriore rafforzamento e crescita per il gruppo.