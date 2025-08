Italmobiliare (nella foto, l’a. d. Carlo Pesenti) presenta una relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 che mostra un quadro di solidità, con una crescita del Net Asset Value (NAV) per azione pari all’1,0%, tenendo conto della distribuzione di dividendi. Il NAV totale si attesta a 2.200,0 milioni di euro. Questo risultato positivo si è verificato nonostante un calo dei ricavi e proventi consolidati, che si sono attestati a 363,4 milioni di euro, in aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente. Il calo rispetto al semestre 2024 è dovuto principalmente alla cessione di AGN Energia, effettuata lo scorso anno, e alla riduzione dei dividendi incassati.

Performance del portfolio e sfide sui costi

A spingere la performance positiva del NAV sono state principalmente le Portfolio Companies, che hanno generato un risultato positivo di 26,0 milioni di euro. Tra le società che si sono distinte per la crescita ci sono CDS-Casa della Salute (+20,4% di ricavi), Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (+13,5%), e Bene Assicurazioni, che ha registrato una crescita della raccolta premi del 29,7%.

Nonostante la crescita del fatturato, il margine operativo lordo (MOL) aggregato è in flessione. Un fattore determinante è stato il calo del MOL di Caffè Borbone, a causa dell’aumento dei costi della materia prima caffè, che ha sostenuto maggiori spese per 26,7 milioni di euro. L’azienda ha comunque registrato una crescita dei ricavi del 10,7% (184,5 milioni di euro), confermandosi leader nel monoporzionato. Anche Italgen ha visto un calo del MOL, confrontandosi con un primo semestre 2024 eccezionale per la produzione idroelettrica.

Investimenti e espansione strategica

Nel corso del semestre, Italmobiliare ha continuato la sua strategia di investimento, perfezionando l’acquisto di un ulteriore 5% della società Bene Assicurazioni, portando la sua partecipazione al 24,996%. L’azienda ha inoltre investito in Casa della Salute e in altre società, come Lewis S.p.A., per un totale di 93,7 milioni di euro in investimenti finanziari e industriali. Queste operazioni hanno contribuito a un aumento della voce “Altre partecipazioni” e hanno consolidato la posizione del gruppo nei settori di interesse strategico.