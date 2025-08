Il settore industriale italiano mostra un segnale di ripresa congiunturale a giugno, ma il dato nasconde una debolezza di fondo che non accenna a risolversi. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, la produzione industriale ha registrato un modesto incremento congiunturale dello 0,2%. L’aumento, seppur debole, è diffuso alla maggior parte dei settori, ma è parzialmente vanificato da un calo significativo dei beni di consumo. L’andamento del secondo trimestre è anch’esso lievemente positivo, con un aumento medio dello 0,1%.

Il trend annuale e semestrale resta in territorio negativo

Se il dato congiunturale può offrire un flebile segnale di speranza, la tendenza su base annuale e semestrale fotografa un quadro ben più preoccupante. Al netto degli effetti di calendario, la produzione industriale di giugno registra una diminuzione dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2024. Il calo si estende all’intero primo semestre dell’anno, con una riduzione tendenziale dell’1,1%. A spingere al ribasso sono soprattutto settori come le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-8%), la produzione di prodotti chimici (-3,2%) e la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-3%). L’unico raggruppamento di industrie in netta controtendenza è il settore dell’energia, che segna un forte aumento su base annua del +7,3%.

Il commento: “dati pessimi” e nessuna consolazione

La lettura dei dati non ha trovato riscontro positivo presso le associazioni dei consumatori. L’Unione Nazionale Consumatori ha definito i dati “pessimi”, sottolineando che la lieve crescita mensile non è affatto consolante. L’associazione ricorda come l’incremento dello 0,2% di giugno arrivi dopo un crollo dello 0,8% nel mese precedente, e che la nuova dinamica annuale negativa, che dura da giugno, non accenna a interrompersi. Il commento evidenzia la fragilità della ripresa e l’incapacità dell’industria di uscire da una fase di stagnazione prolungata.