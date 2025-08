Il Ministero dell’Interno ha disposto il non luogo a procedere riguardo all’ipotesi di scioglimento del Comune di Pomigliano d’Arco, rigettando le accuse di infiltrazioni camorristiche all’interno dell’amministrazione locale. Questa decisione, firmata da Matteo Piantedosi lo scorso 23 luglio e resa pubblica in questi giorni, chiude una verifica iniziata alcuni mesi fa su iniziativa della Prefettura di Napoli, escludendo la presenza di elementi sufficienti a giustificare una sospensione anticipata del mandato consiliare per motivi di criminalità organizzata.

La Commissione d’accesso ha condotto una serie di ispezioni e controlli approfonditi, esaminando documenti amministrativi, atti ufficiali e ascoltando testimonianze. Nel loro rapporto finale, non sono stati riscontrati legami diretti o indiretti fra gli esponenti dell’amministrazione comunale e ambienti della criminalità organizzata.

Tuttavia, l’accertamento ha messo in luce alcune notevoli irregolarità di natura amministrativa e problemi gestionali, che indicano una generale inosservanza dei principi di buona amministrazione e correttezza nell’azione dell’ente. Il documento firmato dal ministro Piantedosi sottolinea che tali carenze potrebbero, in astratto, agevolare possibili forme di condizionamento esterno.

Le prescrizioni del Ministero e l’impegno del Comune

Di fronte a queste criticità, il Ministro ha emanato alcune linee guida che il sindaco Raffaele Russo dovrà mettere in pratica, con l’obbligo di riferire al Prefetto di Napoli sull’attuazione di tali indicazioni. Dal Comune, tuttavia, si evidenzia che molte di queste misure sono già state adottate da tempo e rappresentano una prassi consolidata all’interno della loro gestione amministrativa.

Nel decreto firmato dal Ministero si legge che, sebbene siano state riscontrate irregolarità, nel complesso gli elementi analizzati non giustificano una misura straordinaria di scioglimento per infiltrazioni della camorra.

Il sindaco Raffaele Russo ha commentato:

«Questa decisione restituisce dignità e rispetto all’intera comunità di Pomigliano d’Arco. La nostra amministrazione ha sempre operato con trasparenza e dedizione, respingendo ogni accusa infondata e dimostrando il proprio impegno contro ogni forma di illegalità.»

Il pronunciamento conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle pratiche interne all’ente pubblico, affinché le procedure siano trasparenti e improntate alla legalità, limitando così qualsiasi possibile condizionamento da parte di gruppi esterni. Questa vicenda richiama l’importanza del monitoraggio costante e del rafforzamento delle norme di controllo nei territori esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.

Non risultano presenti elementi sufficienti per adottare un provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, poiché non sono emersi i requisiti di concretezza, univocità e rilevanza necessari per tale misura.

Di conseguenza, il Ministero dell’Interno ha disposto nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Russo alcune direttive specifiche di intervento. Tra queste, il Comune dovrà elaborare linee guida precise riguardanti le verifiche, i controlli antimafia e l’uso della banca dati nazionale antimafia, soprattutto in relazione agli affidamenti di lavori e servizi pubblici.

È inoltre indispensabile garantire la regolare tenuta e l’aggiornamento dell’albo dei fornitori di lavori e servizi pubblici, con l’obiettivo di tutelare i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Dovrà essere potenziato il controllo sul rilascio delle autorizzazioni commerciali da parte del SUAP e adeguati gli strumenti regolamentari, in particolare per quanto riguarda le procedure di assunzione, assicurando nel contempo una rotazione adeguata degli incarichi nelle commissioni aggiudicatrici.

Tra le altre direttive, è prevista l’adozione di linee guida per una gestione ottimale del patrimonio comunale e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sarà inoltre necessario dare piena attuazione alle decisioni del giudice amministrativo in materia di riorganizzazione degli uffici, rafforzando i servizi di controllo e vigilanza, con particolare attenzione alle attività dell’ufficio tecnico e della polizia locale, al fine di migliorare l’efficacia delle azioni preventive svolte dal Comune.

Raffaele Russo, sindaco di Pomigliano d’Arco, ha mostrato soddisfazione per la decisione ministeriale e ha commentato:

«Oggi è stato finalmente restituito l’onore e la dignità che la città di Pomigliano d’Arco, la sua amministrazione comunale e l’intero Consiglio Comunale meritano. Il decreto del Ministero dell’Interno che assicura il non scioglimento per infiltrazioni camorristiche certifica, nero su bianco, ciò che abbiamo sempre sostenuto con fermezza, a testa alta e senza esitazioni: in questo Comune non è mai esistita alcuna forma di collusione con la criminalità organizzata. La camorra non ha mai avuto cittadinanza in questo Palazzo. E mai l’avrà.»

«Nonostante il fango gettato da alcune forze di opposizione che hanno tentato di infangare il buon nome della nostra città, la verità è emersa con chiarezza grazie al lavoro della Commissione d’accesso, al Prefetto di Napoli e al Ministro dell’Interno. Oggi Pomigliano riceve un sigillo di legalità.»

«Questo decreto rappresenta non solo una vittoria dell’istituzione comunale, ma un atto di giustizia nei confronti di un’intera comunità che ha sempre dimostrato integrità e trasparenza. Le falsità, le voci infondate e le illazioni vengono finalmente messe a tacere. Continueremo con ancora maggiore determinazione al servizio dei cittadini e nel pieno rispetto della legalità.»